Eduardo Jara (Amarillos): “En no más de un par de semanas, vamos a decir públicamente que logramos las firmas para ser partido”

El secretario nacional regional de Amarillos por Chile, Eduardo Jara, adelanta que en las próximas semanas su colectivo, encabezado por Cristián Warnken, reunirá las firmas necesarias para constituirse como partido político. En la antesala la consolidación, Jara -quien se desempeñó como jefe de Avanzada de Ricardo Lagos durante su gobierno- reafirma que Amarillos tiene como objetivo llegar a la presidencia.

Pese a que han trabajado arduamente para recolectar las firmas, Jara reconoce que él “mira con simpatía” que la Comisión Experta del proceso constituyente proponga reducir el número de partidos políticos. Es más, dice que a Amarillos no le hace feliz ser partido, pues su espíritu es “movimentista”. Sin embargo, son conscientes de que es necesario serlo para presentar candidatos, como planean hacerlo.

Varios dirigentes de Amarillos han respaldado la candidatura de Jaime Ravinet (IND-Evópoli). ¿Por qué?

Nosotros decretamos libertad de acción, pero mentiría si no reconozco que la inmensa mayoría de la directiva y de la militancia de Amarillos está detrás de la campaña de Jaime Ravinet. Tiene la formación y la capacidad de ser un gran constituyente.

El Presidente Lagos se manifestó en favor de la candidatura de Natalia Piergentili. ¿Cuál es el estado actual del sello laguista de Amarillos?

Yo creo que el Presidente Lagos es patrimonio de todos los chilenos. No me parece adecuado tirar al presidente hacia una u otra candidatura. Lo único que yo puedo decir es que la relación que yo vi (entre Lagos y Ravinet) mientras trabajaba en la Presidencia, fue de mucha cordialidad, de una gran lealtad. Los vi trabajar como dupla. No me voy a referir a si es bueno o malo lo que haga el Presidente Lagos, pero no tengo dudas de que tiene un cariño especial, tanto con Natalia como por lo que fue de su trabajo con Jaime Ravinet.

Usted militó por 30 años en el PS. Hoy respalda a un candidato que compite por Chile Vamos. ¿Cruzó el Rubicón?

No. Yo creo que la esencia de la candidatura de Jaime es el candidato independiente. Él recogió un ofrecimiento que le hizo de manera gratuita, muy noble, Evópoli. Pero los que conocemos a Jaime sabemos que siempre ha sido un demócrata, un tipo de centro.

¿En Amarillos hay espacio para la centroderecha? No hace mucho entró el exministro Jaime Mañalich...

Amarillos es ante todo un movimiento ecléctico: son bienvenidos todos aquellos que creen en la democracia, que son reformistas y que quieren la construcción de un gran centro político, sean de derecha, de izquierda. Los únicos que no son necesariamente bienvenidos son aquellos que ocupan los extremos, que le hacen daño a Chile.

¿Cómo va la recolección de firmas?

Estamos muy contentos, porque en los próximos días, no más allá de un par de semanas, vamos a decir públicamente que hemos logrado obtenerlas.

¿Qué será de Amarillos una vez que se constituyan como partido? ¿Buscarán formar alianzas?

Vamos a buscarlas en todos aquellos que sientan que es necesaria la reconstrucción de un centro político democrático. Hay un amplio espectro, que va desde Evópoli, la DC, con nuestros primos, que son la gente de Demócratas.

¿Es posible formar una coalición?

Yo creo que sí. Va a haber una necesidad muy grande de Chile de darle gobernabilidad este país. Estamos viviendo años tremendamente difíciles, que van a obligar a coincidir en la generación de un espacio político que le dé gobierno de Chile.

¿Falta eso en el gobierno del Presidente Gabriel Boric?

Nosotros somos muy críticos de la gestión del gobierno por varias razones: hay mucho de soberbia, cierto grado de irresponsabilidad en la gestión de algunas políticas públicas. La gestión en general del gobierno ha sido desastrosa, nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo hoy día en términos de orden público. Hay que darle solución en el corto plazo. Para eso, como Amarillos tenemos que prepararnos para ser gobierno. Queremos llegar a ser gobierno con nuestra coalición de centro, con la que podamos generar políticas públicas que vayan en directo beneficio de la gente que hoy día lo está pasando mal.

Una idea que genera consenso en la Comisión Experta del proceso constituyente es reducir el número de partidos. ¿Cómo ven esa discusión como partido en formación?

A nosotros no nos hace felices ser partido, nuestro espíritu es movimentista. Nos hubiese gustado seguir en esa línea, pero entendemos que Chile requiere de partidos, porque son los que presentan candidatos, los que van al Parlamento y a la presidencia. En eso no nos perdemos. Miramos con simpatía el hecho de que los umbrales para constituir partidos sean muchísimo más altos. Hoy día francamente es deplorable la existencia de una enormidad de partidos, alguno de los cuales sólo responden al caudillismo. Debe haber un número menor de partidos políticos, sin estas verdaderas pymes que pululan por la sociedad chilena.

Es curioso, porque, de ser así, podría perjudicar a Amarillos...

Estamos dispuestos a correr ese riesgo. Yo creo que es inaceptable la existencia de esa cantidad de partidos. Hoy día es bien deplorable que haya partidos que solamente respondan a intereses particulares y no a los intereses del país.