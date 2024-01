Boric valora rol del expresidente Lagos: “Aprender de su experiencia ha sido tremendamente beneficioso”

La tarde de este martes, el Presidente Gabriel Boric se refirió al anuncio del exmandatario Ricardo Lagos de retirarse de la vida pública.

“Me permito una licencia fuera de pauta. Decíamos que Chile también es su historia, y su historia se construye por las luchas del pueblo y también por algunas personas que destacan, y una de ellas ha anunciado el día de hoy su retiro de la vida pública. Es el presidente Ricardo Lagos que ha dicho, nos ha comunicado a todos a través de una video que, ad portas de cumplir 86 años, decide retirarse de la vida pública, pero que si es que en algún momento cree que su opinión es valiosa, la hará escuchar, y de eso me alegro mucho”, expresó el Mandatario.

Desde Chiloé, donde se encuentra realizando una gira desde el lunes, Boric reveló a la prensa que conversó este martes con el fundador del Partido por la Democracia (PPD). En ese intercambio, le agradeció “significativamente y emocionado el aporte que ha hecho a este país”. Además, comentó que se reunirán cuando arribe de vuelta en la capital.

“Creo que para mí el aprender de su experiencia ha sido tremendamente beneficioso. Nos vamos a reunir cuando lleguemos a Santiago”, acotó.

Asimismo, Boric señaló que Lagos “le mandó muchos saludos a la gente de Chiloé” y dijo que él “quiere mucho esta zona” debido al proyecto del Puente Chacao, que “sacó adelante contra viento y marea” durante su administración.

“Así que desde acá desde la comuna de Castro, en la Isla Grande de Chiloe, en la Región de Los Lagos, le mando un saludo, un abrazo y mis respetos y reconocimientos al expresidente Ricardo Lagos. Muchas gracias por la historia”, cerró.

El paso al costado de Lagos

Quien también fuera ministro de Educación entre 1990 y 1992, bajo la Presidencia de Patricio Aylwin, y titular de Obras Públicas entre 1994 y 1998, en el mandato de Eduardo Frei, anunció su paso al costado de la vida pública a través de un video alojado en Youtube y que compartió a través de X (antes Twitter).

“Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública”, expresó.

De todas maneras, Lagos Escobar señaló que no guardará “silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre”.

Una de las últimas apariciones públicas del fundador del PPD fue a fines de 2023, en la previa del último plebiscito constitucional. Para esa elección, el exmandantario había señalado que se decantaría por el “en contra”.

Dos días después del plebiscito, el 19 de diciembre, el Presidente Boric visitó a Ricardo Lagos. “No hay que dejar nunca de aprender de la experiencia de quienes estuvieron antes que nosotros”, escribió el Jefe de Estado esa vez en su cuenta de “X”, acompañado de una foto.