El mundo político reacciona al retiro de la vida pública del expresidente Ricardo Lagos

Durante la tarde de este martes, el expresidente Ricardo Lagos Escobar, anunció su retiro de la vida pública con un video publicado en Youtube.

El mensaje entregado por el exmandatario generó diversas reacciones en el mundo político. Algunos valoraron su trayectoria política y capacidad de llegar a acuerdos, mientras que otros agradecieron su contribución al país.

El senador Fidel Espinoza (PS) mencionó en su cuenta de X que “fue la persona que me cautivó para entrar a la política. Me habló de la corrección y de la lucha siempre contra la corrupción. Fue un gran consejero y amigo. Me hizo crecer como persona y como político. Mil gracias querido Ricardo Lagos. Su aporte al país nunca se olvidará”.

En tanto, Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), resaltó en la misma red social que “se va a extrañar la voz pública del presidente Ricardo Lagos. Su seriedad para aportar a los debates más trascendentes de Chile, jamás con frivolidad; transmitiendo como exgobernante sentido de unidad y no de discordia. Y con profundo respeto democrático de los adversarios”.

También se refirió al anuncio de Lagos Escobar la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei: “Reconozco al expresidente Lagos como un hombre de Estado, quien hasta hoy ha estado dispuesto a ayudar y contribuir al país. Sin duda que marcó la historia y fue parte importante del progreso de Chile. Muchos estarán agradecidos por su trabajo. Un gran abrazo para Ricardo Lagos”, dijo.

El exdiputado Jorge Tarud (ex DC, Demócratas) agradeció su “enorme contribución al país. Por su coraje y valentía para recuperar nuestra tradición democrática en tiempos muy difíciles”. Agregó que era “un líder necesario, que hoy hacen mucha falta en tiempos complejos que vive Chile y el mundo”.

Por su parte, Luciano Cruz Coke, senador de Evópoli, desde la red social X destacó: “Gran figura política Ricardo Lagos. Construyó institucionalidad para Chile, creyó en la economía libre y fue relevante en la renovación del pensamiento socialista moderno. Abogado y profesor universitario con un profundo sentido de la cultura. Su aporte democrático será recordado”.