Cambio de gabinete: presidenta del PPD afirma que el partido estará a disposición del Presidente si quiere contar con el “elenco” de la colectividad

Luego de que el secretario general del PPD, José Toro, diera a conocer que aboga por un cambio de gabinete después del 7 de mayo -día de la elección de los consejeros constitucionales-, la presidenta del partido, Natalia Piergentili descartó que sea una posición de la tienda.

“Creo que en estos procesos electorales no es bueno generar un cambio de gabinete. Es mejor dejar pasar esta coyuntura electoral y, una vez terminada la elección, el Presidente evaluará si es necesario reacomodar los equipos después del 7 de mayo, creo yo”. Esas fueron las palabras de Toro.

Así, la timonel del PPD dijo este martes después de una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá en La Moneda, que el tema no lo han discutido el lunes, “cuando estuvimos en la mesa nadie planteó primero la necesidad de plantear un cambio de gabinete, segundo la fecha. Creo que eso es una opinión personal tremendamente válida”.

En esa línea, añadió que la colectividad institucionalmente “no discute cuándo se debe hacer el cambio de gabinete, ni plantea posibles fechas porque no nos corresponde pronunciarnos sobre aquello (...) ningún partido tiene ni el derecho, ni la facultad de querer pautear al Presidente respecto a un cambio de gabinete”.

De esta forma Piergentili aseguró que el cambio de gabinete no es un “tema que sea de nuestra primera prioridad” y agregó que si el Mandatario “en su legítima condición de primer mandatario quiere hacer un cambio y quiere contar con el elenco del partido, el partido tendrá a su disposición un elenco que plantearle, pero que a mutuo propio nosotros vengamos a exigir un cambio, una fecha, cuadro, mandando listado, eso no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer”, finalizó.