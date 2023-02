Reconstrucción de incendios: Boric se reúne con Paulina Saball y anuncia viaje a zonas afectadas

Durante esta mañana el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostuvo una reunión de trabajo con la delegada encargada de la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios forestales, Paulina Saball, para abordar el avance que ha tenido la recuperación de las zonas damnificados por los siniestros en Ñuble, La Araucanía y Biobío.

Tras la reunión, camino al Ministerio de Hacienda, el Mandatario informó que viajará a las zonas afectadas por los incendios para evaluar en terreno el avance de los proyectos de reconstrucción, que calificó como una “prioridad” para su gobierno.

“Seguimos trabajando el tema de la reconstrucción, es una de las prioridades, voy a estar pronto en el sur supervisando este tema que para mí es muy importante, y estamos trabajando muy intensamente en la recuperación productiva, en la recuperación de las viviendas, afirmándonos más para que esto sea lo más rápido posible”, señaló Boric.

Cambio de gabinete

Como era de esperar, el jefe de estado fue consultado por probable cambio de gabinete -que tendría lugar antes de que se cumpla el primer año de gobierno- y volvió a insistir en la idea de que “se hacen, no se anuncian”.

“Para que no hayan especulaciones -esto lo he dicho hasta el cansancio pero lo voy a repetir-, los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian. Y los cambios de gabinete los decide el Presidente de la República, ni los editorialistas ni los partidos, así que yo no tengo ningún problema con eso, con los partidos tenemos un diálogo permanente, no me siento presionado, sino que estoy totalmente tranquilo a la evaluación permanente a los ministros”, reafirmó el Mandatario.

Luego, Boric abordó la suspensión de la cita del consejo de gabinete que estaba fijada para este viernes y lo postergó para el próximo sábado 11 de marzo, fecha en que se cumple una año desde que arribó a La Moneda.

“Sobre lo de la reunión del gabinete del 11 de marzo, es sencillamente porque es el aniversario del primer año de gobierno y me interesa que todos nuestros colaboradores puedan dar una cuenta que estemos trabajando en terreno como corresponde”, explicó el jefe de Estado.

Este lunes, La Tercera informó que el objetivo de la cita es que el Presidente presente sus lineamientos para el segundo año de gobierno, en el que contará con un equipo renovado, pues ya es un hecho que el cambio de gabinete se realizará en los próximos días, entre esta y la próxima semana.

