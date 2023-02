Ministra Uriarte por eventual cambio de gabinete: “Hay que tener un poco de calma respecto que no hay que acelerar procesos”

La ministra de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, se refirió a un eventual cambio de gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric a casi un año de haber asumido el mando. De hecho, desde sectores del oficialismo como también desde la oposición, han abogado porque se haga un ajuste prontamente para iniciar con nuevos rostros el nuevo año legislativo que comienza.

Desde el PS, la timonel de la tienda, Paulina Vodanovic, dijo este lunes en conversación con Radio Universo que “si no hay un cambio de gabinete pronto que al menos haya certezas para quienes están en los cargos más que los ministros o los subsecretarios me parece bien importante el tema en las regiones, las seremis tienen que partir con todo en marzo entonces si hay gente que esta ahí esperando que le confirmen si se van ahí hay un impulso que hay que dar con fuerza en marzo”.

La ministra Uriarte fue consultada por los dichos de Vodanovic. “Hay que tener un poco de calma y de templanza respecto que no hay que acelerar procesos que no se van a acelerar porque se digan”, respondió en conversación con Tele13 Radio.

En la misma línea dijo que el Presidente Boric “va a a tomar la decisión cuando él estime que es el momento. Hay personas que estiman que no es momento de cambio de gabinete, otras que creen que es momento de cambio de gabinete (...) o sea acá hay opiniones para dar y repartir, pero el Presidente está en lo suyo que es gobernar y ya hará lo que tenga que hacer si es que lo decide”.

El Mandatario también abordó este lunes un eventual ajuste en su gabinete al ser consultado por la existencia de presiones desde los partidos. “No ha habido presiones de los partidos. Con los partidos permanentemente estamos conversamos. Los partidos son muy respetuosos de la autoridad presidencial de poder elegir a nuestros colaboradores”, respondió el Jefe de Estado.

Asimismo, Boric señaló que “mi intención e interés es proyectar esta alianza de gobierno en el largo plazo, por lo tanto siempre estoy conversando con ellos y no en una lógica de presiones. Yo no me he sentido así por lo menos. Y les puedo decir que siempre estamos evaluando a nuestros equipos”.