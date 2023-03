Camila Vallejo: “Es muy pretencioso de nuestra parte decir que somos un gobierno feminista (...) es una aspiración”

La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo participó del evento “soñando para transformar”, organizado por la Fundación Tremendas.

La actividad, que contó con la presencia de Michelle Bachelet, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entre otras figuras, fue realizado en dependencias del GAM.

En ese contexto Vallejo aseguró que “creo que es muy pretencioso de nuestra parte decir que somos un gobierno feminista. Creo que es una aspiración, es un trabajo diario”.

“Porque no basta con la paridad de género en el gobierno, no basta con tener una agenda de género y todo el desafío que han ido asumiendo nuestros ministerios, liderado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, de transversalizar la política de género en el gobierno y que no sea propiedad, tarea, responsabilidad solo del ministerio de la Mujer”, agregó.

“Nosotros lo entendemos como un desafío. Queremos que el gobiernos sea feminista, pero nos queda todavía por hacer avanzar”, cerró.