Diputada Delgado dice que fue un “impresentable error” no haber votado reforma tributaria tras altercado con ministro Ávila

Luego de que la reforma tributaria fuera rechazada en la Cámara de Diputados con 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones el pasado 8 de marzo, bautizado como “miércoles negro”, las diputadas Viviana Delgado (PEV), Pamela Jiles (PH) y Monica Arce (Ind) -que abandonaron la sala antes de la votacion- fueron duramente criticadas.

Pues, si esos tres votos hubiesen sido a favor, la idea de legislar la reforma habría sido aprobada. “Te cagaste a Chile” fue uno de los gritos que recibió Delgado por parte de la diputada del Partido Comunista Karol Cariola.

Su ausencia en la sala se relacionó directamente con el altercado que tuvo el día anterior con el ministro de Educación Marco Antonio Ávila (RD) en el Congreso, provocando malestar en Delgado, quien acudió a la enfermería del recinto. Esto luego de solicitarle la reapertura de un colegio de Maipú que estaba sin clases. El titular del Mineduc calificó el suceso como “acalorada discusión”, aclarando que no hubo insultos de por medio.

Esta tarde, tras días en silencio, y en el hemiciclo de la Cámara baja, Delgado comunicó su renuncia al comité del Partido Ecologista Verde e Independientes. Además, durante la sesión señaló que fue un “impresentable error” el no haber estado presente para la votación de la mencionada reforma y que “no hubo ningún intento de mi parte de operación política alguna, para que no se siga dañando la imagen de mi partido”.

“Por reconocer mi impresentable error. No tiene excusa el que no estuviera presente al momento de la votación de la reforma tributaria. Acá estoy dando la cara, entiendo la rabia que sienten las personas, le pido a cada una y a cada uno, perdón”.

La diputada comentó que ese día salió con su comité parlamentario antes de que iniciara la votación, y que su subjefa de comité le dijo que habría un receso de 15 minutos, por lo que ella y su equipo decidieron volver a la sala antes del tiempo indicado. Delgado, dijo, llegó al hemiciclo cuando la reforma ya había sido rechazada. Frente a esto señaló que “asumo mi completa responsabilidad, pues más allá de lo que se me dijo, es mi deber estar atenta al momento de las votaciones”.

Además aclaró que su intención siempre fue aprobar y que se había inscrito para dar un discurso en apoyo al proyecto. De todas formas, recalcó que “me parece igualmente impresentable que se me quiera culpar por el fracaso de esta importante reforma, sabiendo perfectamente que no se contaban con los votos para aprobar partes importantes del proyectos” y agregó que se pudo aprobar la idea de legislar, pero “existían varias indicaciones que requerían mayoría absoluta, es decir 78 votos y que serían rechazadas con y sin mi voto”.

La diputada finalizó indicando que aún quedan oportunidades para “rectificar, incluir participación ciudadana y presentarla al Senado” y declaró que “yo ya reconocí mi error, espero que cada actor reconozca el suyo, como la derecha y su permanente intransigencia a los verdaderos cambios”.