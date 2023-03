Ávila por altercado con la diputada Delgado: “No es la forma en que tendríamos que haber dialogado”

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió al altercado que tuvo este martes con la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV) Viviana Delgado, en dependencias del Congreso. Discusión que se originó cuando la parlamentaria le comentó al secretario de Estado sobre la suspensión de clases en un colegio de Maipú.

Así, desde la Corporación, el titular de Educación reiteró que se trató de una discusión “acalorada”, pero aclaró que no “hubo insultos”.

“Fue solo una discusión acalorada , a mí me parece que no puede ser, no hubo insultos nada de ese tipo, solo una discusión acalorada”, insistió y añadió “que yo entendí que no era adecuado porque yo no trato, no tengo una relación de trato con nadie de esa forma”.

Por lo mismo, enfatizó en que “entiendo que esa no es la forma en que tendríamos que haber dialogado, menos cuando había terminado la sesión”.

Ávila informó que el miércoles llamó a la parlamentaria para conocer sobre su estado de salud, puesto que tras el altercado Delgado sufrió una descompensación y debió ser llevada a la enfermería de la Corporación.

El ministro explicó que “la comisión una vez terminada fui abordado por la diputada para presentarme nuevamente, ya lo había hecho en la sesión, el caso de una escuela en la comuna de Maipú, y yo expliqué en la comisión todos los antecedentes que entregó el sostenedor y la seremi de la Región Metropolitana. Yo les reiteré en varias oportunidades, eso nos llevó a una discusión acalorada”.

Delgado, dijo anteriormente que le comentó al secretario de Estado que “las clases estaban suspendidas por la contaminación ambiental producto del polvo en suspensión que contiene cuarzo, tema acreditado por la Asociación Chilena de Seguridad, producido por la extracción ilegal de áridos efectuados por la minera Imperial, indicándole que su ministerio no había tomado cartas en el asunto afectando a más de 600 alumnos y alumnas”.

Al respecto, el ministro informó que “hoy día la escuela Dinamarca cuenta con algunas acciones muy concretas de parte de la seremi de Medio Ambiente y de Educación. Desde el mes de octubre su alcalde viene trabajando en esto”.

De hecho este jueves, el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic (RD), se reunió con los seremis de Salud, Gonzalo Soto, de Educación, Flavia Fiabane y Medio Ambiente y Minería, Sonia Reyes, para acordar acciones respecto a las faenas de la Minera Imperial que operan en inmediaciones del Liceo Reino Dinamarca.

Por otra parte, el Presidente Gabriel Boric también abordó el altercado y señaló que “no justifico que nadie, ningún ministro le levante la voz a una diputada ni a nadie. No corresponde. Y el ministro ha sido personalmente reprendido por aquello”.