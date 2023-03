Diputada Viviana Delgado acusa altercado con ministro Ávila: “Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan”

Fue al término de la sesión ordinaria de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, de la tramitación de un proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente, cuando la diputada Viviana Delgado se acercó, según ella misma cuenta, al ministro de Educación Marco Antonio Ávila (RD), con el objetivo hacerle una petición: que se reabra un colegio en Maipú, que está con clases suspendidas.

Valparaíso 06 Abril 2022. Cámara de Diputadas y Diputados de Chile 2022-2026 Fotos: René Lescornez A.

Su solicitud, sin embargo, no fue bien recibida por el titular de Educación, quien, según la versión de la parlamentaria, le respondió de mala manera.

“Le estaba pidiendo un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del ministerio y del municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé”, dijo a La Tercera Delgado sobre el episodio.

Y agregó: “Yo le decía que se calmara. Un diputado está para representar. Fue en el pasillo, no quedó grabado. Me siento mu mal. Estoy en enfermería”.

Según presentes, la parlamentaria se descompuso y fue contenida por los diputados Camila Musante, Pamela Jiles y Agustín Romero.

“Me encontré con la diputada Delgado, visiblemente afectada. Le pregunté qué pasaba y me dijo que le había gritado el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, luego que ella le preguntara acerca de la situación de un colegio en Maipú, en el que cerca de 600 niños todavía no entran a clases. Me dijo que el ministro se descontroló y le gritó tratándola de mentirosa”, dijo Romero.

Y agregó: “Le dije que debe informar este hecho a la mesa y llevar una protesta como cámara de diputados al Presidente de la República, especialmente ahora que estamos cerca del día de la mujer. La diputada Delgado es muy respetuosa y es querida en todas las bancadas, y solo hizo su trabajo. No corresponde que un ministro trate a gritos a un diputado. Creo que esto es grave pues es un acto violento contra una mujer, y no creo que se hubiera atrevido a hacer lo mismo con un hombre. Una vergüenza”.