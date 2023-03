Vallejo insiste en responsabilidad de Piñera por rechazo a reforma tributaria: “Es un dato de la causa, es evidente a todas luces”

“La irrupción del expresidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarle los impuestos a las personas que más tienen yo creo que también fue decisiva”.

Con esas palabras, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, le endosó parte de la responsabilidad al expresidente Sebastián Piñera por el duro golpe que el gobierno sufrió ayer tras el rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y Diputados.

Sin embargo, la ministra vocera de gobierno no fue la única secretaria de Estado que sacó a la palestra al expresidente Piñera. Más temprano, la titular de Interior, Carolina Tohá, consultada por los factores de la caída de uno de los proyectos emblemáticos del Ejecutivo planteó una pregunta aludiendo al exmandatario.

“El Presidente Piñera hace dos días apareció, ¿por qué ahora después de un año de no aparecer?, aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance en una reforma, pero no podemos caer ahora en esa guerrilla”, señaló Tohá.

En compañía del ministro de Hacienda y el principal impulsor de la reforma, Mario Marcel, la vocera de gobierno Camila Vallejo volvió a insistir en la tesis de la responsabilidad del expresidente Piñera, solo que ahora también se centró en quienes no acudieron con su voto para respaldar el proyecto.

“Es un dato de la causa, es evidente a todas luces (la influencia del expresidente Piñera), pero quienes emiten el voto tienen la responsabilidad final de esto, yo creo que no podemos perder de vista aquello, los parlamentarios que rechazaron que no concurrieron a la votación fueron los responsables de que esta idea de legislar no se aprobara en el Congreso”, manifestó Vallejo.

No obstante, la ministra intentó transmitir que, pese al rechazo de la reforma tributaria, como gobierno buscarán “todos los caminos que estén a la mano para tener un sistema tributario no solo progresivo, sino lo que requerimos para poder financiar estas ayudas. Así que vamos a empeñarnos en eso”.

Luego del comité político -que encabezó Tohá pues Boric se encuentra de gira en la región de Tarapacá-, la ministra Vallejo informó que con el resto de los partidos oficialistas consensuaron buscar mecanismos y fórmulas para impulsar, de todos modos, un cambio en el régimen tributario.

“Tuvimos una larga conversación con los partidos oficialistas, donde lo importante es el respaldo para poder encontrar los caminos que nos permitan recuperar lo esencial tras lo que sucedió el día de ayer con la votación de la reforma tributaria, que es encontrar los caminos para poder financiar aquellas ayudas sociales que se pusieron en riesgo el día de ayer”, planteó la exdiputada PC.

“Esto no es baladí, lo que buscaba la reforma tributaria no era simplemente una anotación positiva respecto al programa de gobierno, lo que buscaba la reforma tributaria era financiar beneficios sociales que son urgentes”, cerró su alocución la secretaria de Estado.