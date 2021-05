Cerda por anuncio de la oposición de una renta básica universal: “Una vez que estén las propuestas sobre la mesa se van a analizar y las vamos a conversar conjuntamente”

A juicio del ministro de Hacienda "creemos que tenemos buenos instrumentos hoy día, pero eso no significa que nosotros no podamos ir preguntando y tratando de mejorar lo que tengamos que mejorar”. Por su parte, el DC Matías Walker aseguró que "no queremos un cuarto retiro, ni un quinto ni un sexto. Lo que queremos es que sea el Estado, a través de una renta básica de emergencia, pueda proteger a las familias en este invierno que va a ser muy duro”.