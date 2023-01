Chile Vamos no retrocede en acusación contra exministra Marcela Ríos y argumentarán incumplimientos a la Constitución y las leyes

La salida de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, no tuvo el poder de aquietar las aguas en la oposición. Al contrario: con el Presidente Gabriel Boric reconociendo en su alocución del sábado que la salida de la otrora titular de Justicia se debía a “desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos”, la frase avivó las justificaciones de Chile Vamos para persistir en la acusación constitucional, lo que fue confirmado por distintos personeros durante este domingo.

“Las bancadas de Chile Vamos hemos decidido seguir adelante con la acusación constitucional contra Marcela Ríos. Es importante ver cómo se sigue desarrollando el tema de los indultos, si hubo indultos ilegales, para que esto no ocurra nunca más en ningún ministerio”, confirmó el jefe de bancada en la Cámara Baja de la UDI, el diputado Jorge Alessandri.

En entrevista con La Tercera, el diputado UDI añadió que “todos estos antecedentes son tan graves, que a pesar de que no sea ministra es importante continuar para que quede un precedente y nunca más existan este tipo de indultos (...). Por eso seguimos adelante, no es una persecución. Para muchos este indulto ha sido un insulto”.

En la misma línea se manifestaron desde RN, a través de la subjefa de los diputados, Sofía Cid, confirmaron que respaldarán la acción constitucional presentada en contra de la exautoridad de Justicia, pese a que ya no sigue en el cargo.

“Si los indultos siguen en pie, la verdad es que la acusación constitucional sigue teniendo pleno fundamento, vigencia y necesidad”, complementó el diputado Diego Schalper (RN).

Hasta el cierre de esta edición, en la oposición daban cuenta que la redacción del libelo acusatorio -en mano por de los abogados Max Pavez, Pablo Urquízar, Pablo Celedón y Jorge Mera- finalizaría este lunes a primera hora y sería presentado durante la jornada. La acusación constitucional constará de dos capítulos: el primero se enfocará en los indultos concedidos por el Presidente Boric; y otro abordará los beneficios otorgados -como traslados- a presos por el conflicto en la Macrozona Sur.

Conocedores de la argumentación señalan que se evaluó imputar compromiso de la seguridad de la nación como causal, considerando la liberación de condenados de extenso prontuario como el de Luis Castillo, o el traslado de comuneros de cárcel de Angol tras una denuncia de amenazas al alcaide de dicho penal. Sin embargo, el sustento jurídico de libelo recaerá en la infracción de la Constitución y las leyes.

“Creemos que hay infracción a la Constitución y las leyes de momento que en Angol se entregan beneficios penitenciarios mediante extorsión, previo atentados terroristas y amenazas de muerte a funcionarios de Gendarmería (...). Y en el caso de los indultos, creemos que hay una infracción evidente de la Ley 18.050, al no fundamentarse en los decretos, bajo la causal del artículo 6. Es decir, cuando se libera a aquellos que no cumplen con los requisitos del artículo 4 de esa ley, la misma ley obliga a fundamentarlo. Creemos que no se justifica, no está fundamentado por qué se está liberando a reos con amplio prontuario”, dice el diputado Andrés Longton (RN).

Durante el fin de semana, y tras la salida de Ríos, se debatió en las tres bancadas de Chile Vamos si era procedente persistir en la acusación. La conclusión fue unánime. “Son muy graves los errores cometidos. Si alguien no asume la responsabilidad (Ríos), tendríamos que ir tras Boric”, señala un alto personero de la oposición. En ese debate -señalan- fue clave la intervención del diputado Schalper en un chat del sector.

Si bien no hay un cálculo de si -finalmente- podrían tener los votos suficientes para aprobar la acusación contra la extitular de Justicia, en Chile Vamos consideran relevante dejar precedente. Para los más convencidos de la acción, también es una forma de dar señales de una oposición activa, luego de varios meses -aseguran- siendo “obsecuente” con el Ejecutivo.

Con todo, el tiempo corre en contra. De ser presentada hoy lunes y la acción concita el apoyo en la Cámara de Diputados, implicaría -según los cálculos de la derecha- que el Senado debería sesionar extraordinariamente en febrero para dirimir en el juicio político contra Ríos.