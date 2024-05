Boric insiste en que sería “inentendible” acordar cambios al sistema político y no para aprobar la reforma de pensiones

El Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves a la posibilidad de avanzar en cambios al sistema político, aunque insistió en que sería inentendible lograr acuerdos en esta materia y no para la reforma de pensiones.

En entrevista con radios Archi, el Mandatario fue consultado por su declaración en la reciente Enade 2024, donde afirmó que el Ejecutivo impulsaría un acuerdo entre las fuerzas políticas por sistema político, y que sería deseable que esos cambios se produjeran en su administración.

“Yo espero que haya una disposición por parte de los actores a reformar el sistema político en pos de tener un mejor sistema político para Chile, que en donde lo prioritario no sea cómo le va a ir a mi partido en la próxima elección o cómo me afecta a mí, sino cómo es mejor para Chile”, respondió .

Sin embargo, a pesar de recalcar que a su juicio “es importante que esto vea la luz”, volvió a poner como ejemplo la falta de acuerdo para sacar adelante la reforma previsional.

“Lo que he señalado también, y lo reitero, que sería muy inentendible para la mayoría de la gente que quienes estamos en política seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a las reglas que rigen nuestro oficio, pero no seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto de las pensiones que afectan a la gran mayoría de los chilenos y chilenas”, enfatizó.

Y luego agregó: “Y por lo tanto, yo espero y como gobierno vamos a empujar para que el proyecto de ley de reforma de pensiones se vote en la Comisión de Trabajo del Senado durante este mes de mayo”.

El Jefe de Estado también fue inquirido respecto a si sería una posibilidad plebiscitar los cambios al sistema político: “Si fuera por plebiscitar algo, yo plebiscitaría la reforma de pensiones. Pero creo que los plebiscitos tienen otras condiciones. Para que sea muy claro y no hacer una polémica, no estoy diciendo que vamos a plebiscitar la reforma de pensiones. No estoy diciendo eso”.

En ese sentido, apuntó que “uno no puede pretender someter a plebiscito cada una de las normas polémicas que hay en el Parlamento”, y añadió que son para “circunstancias muy especiales, que además están previstas en la Constitución”.