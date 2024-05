Presidente Boric reconoce que otorgarle indulto a Luis Castillo “fue un error”

La mañana de este jueves, el Presidente Gabriel Boric, se refirió al indulto que le otorgó a fines de 2022 a Luis Castillo, quien el lunes fue sentenciado a cuatro años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia, además de manejo bajo la influencia de estupefacientes, pena que deberá cumplir de manera efectiva.

En entrevista con radios Archi, el Mandatario fue consultado por su decisión, y respecto a ¿Qué ganó el país con eso?

“Los indultos no es un cheque en blanco, y por lo tanto, si alguien comete un delito como el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar en la reja y es el caso de Luis Castillo”, indicó el jefe de Estado.

En ese sentido, señaló que en el caso particular de Castillo, a su parecer “es indeseable y evidentemente ahí a todas luces vistas, que haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error”.

Luis Castillo.

En todo caso, el Mandatario destacó que hoy el individuo “está respondiendo la justicia como corresponde y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan”.

En esa línea, aseguró que profundizará más en el tema. “Sobre el resto ya me he pronunciado en reiteradas ocasiones no voy a seguir profundizando la polémica”, sostuvo.