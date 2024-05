Boric por atentado en Cañete: “Tiene connotaciones terroristas”

En una entrevista con radios Archi, el Presidente Gabriel Boric abordó el atentado ocurrido el 27 de abril en Cañete, donde desconocidos asesinaron a tres carabineros. El ataque ocurrió durante la madrugada de ese día en circunstancias que, hasta ahora, no están claras. Los uniformados, que estaban revisando una medida cautelar, fueron baleados y sus cuerpos fueron quemados. Los atacantes, hasta ahora, no han sido encontrados.

Ese mismo día, el Presidente viajó a la zona junto a varios de sus ministros. “Acá no hay fisuras, somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena contra estos delincuentes, contra estos terroristas”, dijo ese día.

Y hoy, afirmó que “es todo un pueblo que está con la familia y con la institución de Carabineros, porque cuando hay un atentado de estas características, incluso más allá de las características específicas, se está atentando no solo contra una persona sino contra el país entero”.

Respeto a la investigación, que fue declarada secreta, dijo que “hay líneas investigativas, acá no se está actuando a ciegas. Hay ciertos pedazos de hilo de donde tirar. No es que los investigadores, Carabineros, la fiscalía no sepan donde pararse, sino que hay diferentes líneas investigativas”.

“Se está trabajando con los mejores recursos del Estado chileno y además se ha solicitado apoyo a otras instituciones por si esto fuera necesario”.

Consultado sobre si se trataba de un ataque terrorista respondió: “Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Después podemos discutir porque la lay o no la ley, eso es una discusión jurídica y respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena. Pero no le hago asco a la palabra. Frente a un atentado de estas característica la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello”.