Senadora Claudia Pascual insiste en advertencia por celeridad en trámite de proyectos de seguridad

En una entrevista matinal con radio Universidad de Chile este jueves, la senadora del Partido Comunista (PC) Claudia Pascual reiteró su advertencia por la celeridad en la tramitación de iniciativas sobre seguridad tras el crimen de los tres carabineros en Cañete, Región del Biobío.

Luego del triple homicidio de los uniformados que fueron emboscados, baleados y quemados el sábado 27 de abril, al realizar un control nocturno de medida cautelar a un imputado, el Congreso acordó suspender su semana distrital para que se analizaran una serie de proyectos en materia de seguridad. Tras el debate en las respectivas comisiones, el Senado se alista a votar la nueva norma antiterrorista y la Cámara de Diputados retomó la discusión de las Reglas de Uso de la Fuerza.

Sobre la normativa antiterrorista, Pascual dijo que “la necesidad de actualizar la ley es real”.

“A mí me hubiera gustado, de verdad, tener el tiempo, no dilatado, pero sí más calmado que permitiera que estuviéramos todos con el tiempo para haber escuchado en la discusión en particular”, sostuvo.

Pascual había advertido durante el debate que no estaba de acuerdo con legislar “a matacaballo”, un planteamiento en el que ahondó.

“A mí lo que me preocupa es que cada uno de estos hechos que son absolutamente complejos y que no queremos que ocurran, lo que haga, no solo es catalizar, sino que acelerar la discusión de legislaciones para imponer por parte de un sector en particular como es la derecha, sus propios términos, y sus términos muchas veces están, no solo reñidos, sino que a veces van en contra, inclusive, de normativas y de estándares dentro del marco del estado de derecho”, aseguró.

“Aquí no hay lo que muchas veces se intenta decir de que ‘aquí no se quiere legislar, aquí no se quiere hacer esto, aquí hay sectores que no’. No, momento. Sí, lo queremos hacer, lo que pasa es que también lo que no queremos es que nos saltemos todos los estándares democráticos de esas legislaciones”, argumentó la senadora oficialista.

Apuntando a la oposición, Pascual afirmó que “hay gente que cree que los proyectos tienen que llegar a las distintas comisiones, algunos tienen que poner sus términos y el resto tiene que solo votar sí o no”.

“Aquí parece que se está obviando el debate democrático que tiene que haber y deliberar en cada una de las leyes. Y por debate democrático, también de repente, pucha, tratemos de escucharnos. Entonces, si no tenemos ni siquiera el tiempo para argumentar, para poder ver, bueno, no hay posibilidades de arreglarlo de esta u otra manera, el Ejecutivo se puede o no se puede allanar a tal o cual idea, y generando efectivamente una precisión también de los temas en cada uno de los ámbitos. Claro, uno lo que puede sacar por conclusión, conclusión que yo saco hoy día, es que en el caso nuestro, digamos, en el Senado, la derecha lo único que quería era imponer el término de varios proyectos”, sostuvo la senadora PC.