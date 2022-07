“Dedíquese a gobernar”: oposición responde a Boric por decir que el Rechazo “no tiene un plan para la continuidad del proceso constituyente”

La oposición salió a criticar los dichos del Presidente, Gabriel Boric, quien este lunes aseguró que “el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”.

Después de que la semana pasada el Mandatario afirmara que en caso de ganar el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre se debe iniciar un nuevo proceso constituyente, esta semana apuntó a que “es importante que la gente pueda leer el texto, que pueda conocer, compararlos, que se enfrenten las mentiras con el texto”.

Sobre estas palabras, desde diversos partidos de derecha salieron a cuestionar las declaraciones del Jefe de Estado.

“El Presidente está dedicado a ser el jefe de campaña del Apruebo mientras la delincuencia está disparada, la inflación está disparada y el pueblo sufre la incompetencia de este gobierno. Dedíquese a gobernar que es para lo que los eligieron los chilenos y no a ser el jefe de campaña del Apruebo malgastando los recursos de todos los contribuyentes”, aseguró el senador Evópoli, Luciano Cruz Coke.

El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, señaló que “el Presidente y la Convención pasaron de una campaña de la esperanza a una de la desesperación, donde pretenden asustar a la ciudadanía diciendo que el único camino es una Convención, cuando el camino tendrá que ser elegido por la gente. Que la gente nos diga qué ocurre en caso de ganar el Rechazo. No puede ser que el Presidente pretenda saltarse la institucionalidad para amedrentar a la gente con una nueva Convención”.

Mientras que su par en la Cámara Baja, Benjamín Moreno, del Partido Republicano, sostuvo que “hay un comentarista en la moneda. Como si no hubiesen problemas en Chile como para dárselas de analista político de tv”.

En la misma línea, el jefe de bancada de los diputados RN, Andrés Longton aseguró: “Presidente Gabriel Boric, dedíquese a gobernar, no a seguir improvisando posturas que crea más conveniente para el apruebo. Cómo siga el proceso depende de la ciudadanía no de usted. No pretenda pautear ni dar directrices de cómo tener una buena Constitución para el país”.

Agregó que “el presidente no pretenda elaborar teorías ni posturas distintas cada día para ver qué es más conveniente para efectos de ganar más adhesión a la opción del Apruebo. En este caso, tratando de asimilar el Rechazo a una incertidumbre que en este caso está asociada a un nuevo proceso constituyente que claramente no es él el que tiene que definir”.

Su compañero de partido, Miguel Mellado, en tanto apuntó al proyecto de reforma constitucional que busca reducir los quórum de modificación de la actual constitución de 2/3 a 4/7, que fue impulsada por la DC y apoyada por Chile Vamos.

“Nosotros como bancada acuérdense firmamos una carta hace unas semanas donde estábamos de acuerdo con los 4/7 que iba a votar el Senado. Pero también había un capítulo de esa carta donde nosotros decimos que vamos a honrar ese compromiso donde la ciudadanía votó mayoritariamente, cerca del 80%, a favor de escribir una nueva Constitución. Lo que dicen las encuestas es que esta nueva Constitución que se escribió se va a rechazar, pero sí la idea y nosotros lo respaldamos, es continuar con el proceso constitucional. Ahora la forma la tenemos que ver entre el gobierno y este Parlamento”, indicó Mellado.

Mientras el senador Matías Walker (DC), uno de los propulsores de la reforma, complementó que “tenemos un plan para Chile, que es ponernos en todos los escenarios, como dijo el Presidente Boric. Por eso nuestro proyecto de rebaja de quórum a 4/7 lo hemos suscrito senadores que están con el Rechazo y el Apruebo, porque debemos darle certezas a la ciudadanía que de ganar el Rechazo, como sugieren todas las encuestas de opinión pública, el proceso constituyente va a continuar bajo el mecanismo que la ciudadanía elija para tener una nueva y buena Constitución para Chile”.