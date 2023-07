Democracia Viva: Elizalde asegura que presiones para cambio de gabinete “no contribuyen a lo que es relevante”

Desde La Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), salió al paso de las presiones para forzar un nuevo cambio de gabinete en la administración del Presidente Gabriel Boric, como respuesta a la crisis que se desató por el caso Democracia Viva -fundación ligada a RD- y el Serviu de Antofagasta, que abrió aristas penales en varias regiones del país y que indaga el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

Tras las versiones confusas que entregó el gobierno ayer -incluida la del propio Mandatario- sobre cuándo tuvieron conocimiento de las primeras alertas del eventual caso de corrupción, las presiones por un cambio de gabinete han aumentado por parte de la oposición e incluso personeros del oficialismo han salido a pedir que se hagan valer las responsabilidades políticas.

Ese fue el caso de Lautaro Carmona, secretario general del PC, quien entrevista con Mesa Central de T13 dijo tener la sana expectativa de que “en las horas que vienen se llegue a todas las precisiones, porque aquí no hay ninguna posibilidad que no se precisen las responsabilidades de quienes tenían conocimiento de causa o no, de quienes demoraron trasladar estas observaciones a los espacios institucionales que les correspondía conocerlos para tomar medidas”

En ese sentido, el titular de la Segpres enfatizó que “pretender transformar esto en un debate con cierta lógica partidista no contribuye a lo que es relevante: total esclarecimiento de los hechos, aplicación de sanciones en caso de que se acrediten los delitos correspondientes y, al mismo tiempo, una serie de iniciativas en materia de política pública que nos permita elevar los estándares en la materia”.

Ayer en su visita a el Maule, el Jefe de Estado fue consultado específicamente sobre cuándo se enteraron personeros de su gobierno del escándalo, luego de que La Tercera PM diera a conocer ayer que el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, tuvo información por parte del entonces representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el ahora exseremi Carlos Contreras, 10 días antes de que el 16 de junio el caso explotara en el medio local Timeline.

Ante la consulta, Boric explicó que él conoció del caso a través del oficio fiscalizador que levantó la diputada exPDG, Yovana Ahumada, el que tiene fecha 7 de junio, es decir, 9 días antes de la publicación del medio regional.

“Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento de que había una investigación, fue un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior”, dijo el Jefe de Estado.

La declaración del Presidente provocó tal confusión que rápidamente sus ministros salieron a aclarar los dichos del Mandatario. Entre ellos, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, el propio Elizalde y el titular de Justicia, Luis Cordero, quien desde el Senado descartó que el Ejecutivo tuviera conocimiento del caso antes de que estallara en la prensa.