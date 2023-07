Latorre (RD) admitió que fue alertado 10 días antes de que estallara el escándalo Democracia Viva y no descartó haber informado al gobierno

Diez días antes de la publicación del medio regional que destapó el caso Democracia Viva, el 6 de junio, el senador y timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, junto al resto de la directiva de la colectividad conocieron de primera fuente los antecedentes iniciales del mayor escándalo político que hoy impacta al gobierno de Gabriel Boric y que cuestiona los cimientos del discurso fundacional del Frente Amplio en torno a la probidad y su postura anticorrupción.

La cita se realizó a través de Zoom -según pudo confirmar La Tercera- y se coordinó entre la directiva y parte del equipo de la diputada Catalina Pérez, quienes ya habían recibido las primeras alertas sobre una publicación que la involucraba a ella como nexo entre el -ahora- exseremi de Vivienda y Urbanismo y exjefe de gabinete de la parlamentaria, Carlos Contreras, y su hoy expareja, Daniel Andrade, en la firma de convenios con el Minvu. Todos, hasta ese entonces, militantes de RD.

En la reunión telemática se hizo presente el senador Latorre -junto a la mesa nacional-, Contreras, Andrade, parte de la directiva regional de RD Antofagasta -liderada por la core Paula Orellana- y algunos miembros del equipo de la diputada Pérez. Allí la directiva escuchó los primeros antecedentes de lo que, en un inicio, era un rumor de irregularidades en “boleteos” por parte de militantes RD en la repartición ministerial regional.

El relato de la exautoridad regional de Vivienda detalló, por ejemplo, que el nivel central -en ese entonces-, la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD), le había requerido más información sobre la legalidad de los convenios con Democracia Viva (fundada y presidida por Andrade), afirman quienes conocieron sus palabras.

Contreras y Andrade -sin embargo- desestimaron eventuales irregularidades y enfatizaron que los convenios estaban en regla y los trabajos estaban en desarrollo.

Así, distintas fuentes señalaron que la reunión concluyó sin mayores alarmas internas: que, si en caso de llegar a la prensa, podría implicar un flanco comunicacional, pero que pese los nexos evidentes entre los tres implicados, la situación se circunscribía a un “error político” y que los antecedentes daban respaldo a que no existían irregularidades.

En la militancia que está al tanto de la reunión hay miradas contrapuestas sobre la información con la que contó la directiva: algunos plantean que la mesa de RD debió tomar un rol más proactivo desde el principio, “detectando” el manifiesto conflicto de interés previo a la publicación en la prensa. Otros, en cambio, asumen que no había cómo anteponerse a una situación donde las dirigencias contaban sólo con la información proporcionada y -hoy- señalan que hay antecedentes que fueron ocultados.

El relato del “error político” fue el primero adoptado por Juan Ignacio Latorre en sus primeras declaraciones respecto del caso durante el lunes 19 de junio en La Moneda, tras una reunión de comité político. El líder RD -en todo caso- ha mantenido en reserva la reunión que sostuvo el 6 de junio.

“Nosotros nos tomamos muy en serio los principios de probidad, transparencia y ética en política y combatimos justamente cualquier atisbo de corrupción, de conflicto de interés. Y por lo mismo hemos impulsado como directiva nacional varias acciones. En primer lugar, que los militantes que firmaron el convenio entre el Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva (...) pongan todos los antecedentes en nuestro Tribunal Supremo y se sometan a la investigación (...)”, señaló.

Y agregó: “Por otro lado, le hemos pedido a la diputada Catalina Pérez, y ella ha accedido, obviamente con muy buena disposición, a poner un oficio y un requerimiento en Contraloría para que se investigue este convenio. La información que tenemos hasta el día de hoy, insisto, la información preliminar que tenemos hasta el día de hoy es que acá no hay nada ilegal. De hecho, son convenios que se están ejecutando, son programas que forman parte del Ministerio de Vivienda con muchas fundaciones de la sociedad civil. Lo que sí hay es una arista, más bien, si usted quiere, de ética política”, detalló en ese entonces el senador.

En la misma declaración calificó de “error político” e “imprudencia” los hechos conocidos.

Latorre reconoce los hechos y abre flanco a La Moneda

La cuestionada reunión, publicada por este diario, fue confirmada en horas de la tarde por el propio senador Latorre en un punto de prensa desde el hall del Senado en Valparaíso. En su explicación replicó que la información reportada por los involucrados en esa instancia fue parcial, distinta a los antecedentes que se conocen al día de hoy.

“La información que en ese momento se nos entregó, insisto, parcial, no es lo que sabemos hoy día. El abogado de nuestra directiva, Edson Dettoni, él mismo solicita algunos antecedentes que nunca llegaron a partir de la gente que nos solicita esa reunión, y luego de eso iniciamos una serie de acciones y, además, recopilamos antecedentes que van a ser entregados en Fiscalía por la querella que RD decidió después, con la evolución de los hechos y con nuevos antecedentes, decidió querellarse y esa información la vamos a entregar obviamente a Fiscalía y no a los medios de comunicación”, detalló.

Sin embargo, el timonel abrió un nuevo flanco para La Moneda. En al menos tres ocasiones la prensa del Congreso le consultó al senador si había reportado a alguien del gobierno. Ante esas preguntas, Latorre se limitó a replicar que, al menos al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y al ministro RD, Giorgio Jackson, no les reportó, sin descartar de plano haber informado a alguien más del Ejecutivo.

“Nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes”, dijo Latorre.

Profundizó agregando que “no les entregamos esa información a esos ministros y, como digo, la información que en ese momento nos entregaron fue información parcial, hubo sospechas, hubo antecedentes que se pidieron para aclarar y esos antecedentes nunca llegaron, hasta que empezaron a aparecer nuevos antecedentes y decidimos querellarnos”.

De forma más específica, se le preguntó en dos ocasiones si el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, estaba en conocimiento. “Yo no voy a responder preguntas relacionadas con eso. La información que el partido ha ido recopilando la va a entregar a la carpeta de investigación y no a los medios de comunicación (...). Esa pregunta no tiene nada que ver con transparencia”, replicó.