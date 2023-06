Cronología: el giro en 180 grados del senador Latorre en el caso Democracia Viva que remece a RD

Tal como lo reconoció ayer el ministro Giorgio Jackson, uno de los fundadores y parte de las figuras políticas más relevantes de Revolución Democrática (RD), el partido atraviesa “la prueba más dura” desde su creación.

Y es que las presuntas irregularidades -que ya indaga la fiscalía- en los convenios entre el Serviu de la región de Antofagasta, liderado en ese entonces por Carlos Contreras -exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez- y la Fundación Democracia Viva, presidida y fundada por la entonces pareja de la legisladora, Daniel Andrade (RD) han provocado un terremoto político al interior de una de las colectividades fundantes del Frente Amplio.

El remezón se ha evidenciado también en las declaraciones de los principales dirigentes de la colectividad, en particular del presidente y senador Juan Ignacio Latorre (RD), que en un principio blindó a la diputada Pérez aludiendo a “errores políticos” y “descriterio” en el vínculo de la extimonel RD con las partes involucradas, y con el paso de los días ha dado un giro en 180º, llegando a poner en duda este miércoles la versión que ha entregado la legisladora, quien ha sostenido que no tuvo “injerencia” en “los hechos conocidos”.

“Descriterio”

Cuando se conoció de los convenios, iniciada ya la segunda quincena de junio, el presidente RD, en una de sus primeras alocuciones sobre el caso, insistió en que hasta el momento no había “nada irregular” y aseguró que había más bien un “error político” y “descriterio” debido al vínculo de cercanía que mantenía la diputada Pérez con Andrade, su ahora expareja.

“Si bien hasta ahora -insisto, hasta ahora, no vamos a poner las manos al fuego- no hay nada irregular o ilegal en el convenio (…) el tema y el descriterio está justamente en el vínculo en que se da la sospecha, por el vínculo de cercanía a través de la diputada Pérez, por una parte el pololo de la diputada y por otra parte un seremi que había sido alguien de su confianza en su período anterior”, fueron las palabras del senador Latorre el 20 de junio.

En un principio, las declaraciones apuntaban a desligar de responsabilidades políticas o penales a la diputada Pérez, evitando hablar de delitos o corrupción. Incluso, el propio Latorre estableció un paralelismo con el caso Vitacura que involucra al exalcalde Raúl Torrealba, asegurando que la derecha buscaba “empatar” ambos episodios.

En ese sentido, el timonel RD destacó que “ese vínculo, esa cercanía, es la que hace completamente impropio, descriteriado, un error político de imprudencia, el generar ese tipo de convenios y no haber advertido al gobierno, haber transparentado, que ese flanco se podía abrir y que le estemos regalando hoy día a la derecha, dejándole en bandeja, la situación de empate con el caso (del exalcalde de Vitacura, Raúl) Torrealba, por ejemplo”.

“Eso es lo que es un error político de proporción, grave, de imprudencia, de descriterio. No necesariamente de que alguien esté robando plata o esté desviando recursos públicos, o esté enriqueciéndose personalmente con recursos públicos. Eso habrá que investigarlo. En principio no hay nada irregular, hasta ahora. Insisto que hay que investigarlo, pero lo impropio tiene que ver con la cercanía de los vínculos personales”, cerró el timonel RD.

Incluso, el 19 de junio, en el primer punto de prensa que dio la diputada Pérez respecto al caso, cuando señaló que no tuvo “ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos”, el senador Latorre estaba al lado de ella, flanqueándola, lo que se leyó como un gesto político de apoyo a la legisladora.

“Sospecha de corrupción”

Siete días más tarde ocurrió el primer vuelco en el discurso. La directiva de RD, encabezada por Latorre, se aprestaba en el Centro de Justicia de Santiago para interponer una querella por el caso de los convenios en contra de quien resulte responsable.

“Vamos a colaborar con la justicia para llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, afirmó el también senador.

Días antes, el 23 de junio, el senador RD había anunciado la presentación de la acción judicial y, además, había solicitado que se congelara la militancia de la diputada Pérez. “Caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices”, dijo en esa oportunidad.

Era además la primera vez que dirigentes oficialistas hablaban de “corrupción”, asegurando que existía una “sospecha lúcida” ante el caso y que frente a cualquier delito cometido por algún militante de RD vinculado a la fundación Democracia Viva, sus responsables “no van a tener cabida”.

“En una primera etapa, con los antecedentes que teníamos, con la información que teníamos, estimamos que acá estaba todo en regla, que esta era una fundación más que prestaba servicios de las 10 fundaciones en Antofagasta que habían recibido montos importantes por trato directo, que esta es una práctica que se viene dando desde 2019″, argumentó el parlamentario por Valparaíso.

“Efectivamente hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado con muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de los recursos públicos y eso hay que investigar y toda la dinámica de corrupción porque no solamente hay una o dos personas involucradas, sino que puede haber una red de personas que están en este diseño o que podrán encubrir información”, advirtió.

Latorre en picada contra Pérez

Este miércoles en entrevista con Tele13 Radio, el senador y timonel RD lanzó su declaración hasta ahora más dura con su compañera de partido, Catalina Pérez. En ella, puso en duda que la diputada desconociera la trama de los convenios celebrados entre la fundación de su expareja y el Seremi de Vivienda de Antofagasta.

“Es muy poco probable que no supiera, es su propia región, es su círculo cercano y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio, puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos y por eso hay que despejar su grado de responsabilidad y ella va a tener derecho al debido proceso y a presunta inocencia. Pero ella tendrá que, proactivamente, poner los antecedentes a disposición, no esperar que la pillen”, enfatizó Latorre.

En el intercambio con Tele13 Radio, se le consultó al senador Latorre sobre el apoyo inicial a la diputada Pérez y se recordó que él figuró junto a ella en el punto de prensa. “Fueron decisiones que fuimos tomando colectivamente y es cierto, algunos 8diputados) de la bancada se sumaron a ese punto, pero no era un punto de respaldo a la diputada, era más bien que acá queríamos colaborar con la investigación, que estos militantes que eran del círculo cercano de la diputada iban a ser puestos a disposición del Tribunal Supremo y expulsados”, explicó Latorre.

Ante la insistencia, Latorre agregó: “El objetivo era comunicar una decisión que hasta ese momento habíamos tomado como partido, ir a Contraloría, pasar a estos militantes al TS y en ese momento eso era lo que teníamos, que era un “descriterio”, y esos militantes descriteriados los íbamos a expulsar. Dos días después de eso surge la arista penal”.

“Si la arista penal es el estándar... si la diputada Pérez tenía involucrada a su pareja y usted le creyó que ella no sabía nada, por eso se puso al lado de ella en la conferencia de prensa”, retrucó el periodista, ante lo que Latorre respondió: “No, No me puse al lado... lo dijimos explícitamente, que se ponga a disposición de la investigación”.

Y agregó: “Hay indicios de que pudiese haber un diseño de aprovecharse del Estado con recursos públicos orientados a campamentos, lo cual es muy grave traiciona la confianza con la ciudadanía, traiciona la confianza pública y para una fundación que en su origen de poco tiempo estaba más bien para cuestiones de carácter política de participación ciudadana”.