Diputado Nelson Venegas (PS) admite que dio positivo en test de drogas de la Cámara

Tras la realización del test de drogas en la Cámara de Diputados, cuyos resultados se darían a conocer durante estos días, el militante PS Nelson Venegas se adelantó y reconoció este lunes que dio positivo a fentermina. Se trata del primer caso positivo de drogas en el Congreso.

“Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad. El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, como una falta al reglamento de la Corporación”, advirtió Venegas.

Su resultado se debe, según explicó, a que actualmente se encuentra en un tratamiento médico para bajar de peso, con un medicamento llamado Sentis, “prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia”.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo he ignorado”, admitió. Por ello, optó por renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara -que encabeza desde el 2022-, ya que “es esa instancia la que debe conocer el caso”.

El parlamentario aseguró que no consume drogas y que se sometió a la prueba “con total confianza. “Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad”, agregó.

El diputado Nelson Venegas (PS). Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / AgenciaUno.

La controversia por el test

Si bien desde que se comenzó a aplicar el examen, varios diputados habían admitido consumir habitualmente marihuana con fines terapéuticos y recreacionales, el estándar del test estaba orientado a detectar consumos problemáticos, por lo tanto, algunos de estos parlamentarios ni siquiera arrojaron positivo en el primer muestreo realizado en 2022.

Sin embargo, en esa ocasión de los 78 diputados sorteados, hubo 3 diputadas que se negaron a someterse al examen por considerar que esta medida vulneraba su privacidad y sus derechos fundamentales.

Marisela Santibáñez (PC), Clara Sagardía (IND- Frente Amplio) y Jorge Durán (RN) se declararon en rebeldía ante el test, por lo que finalmente fueron objeto de un reproche de la Comisión de Ética de la Cámara. No obstante, la instancia disciplinaria de la corporación no logró acuerdo para adoptar una multa, la máxima sanción que se podría aplicar a un legislador que cae en una falta reglamentaria.

Santibáñez y Sagardía, además, junto a las diputadas Marcela Riquelme (IND- Frente Amplio), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Lorena Fries (Convergencia Social) habían presentado un recurso de protección en contra del reglamento del test de drogas. Sin embargo, esa acción no prosperó y terminó siendo desechada por la propia Corte Suprema que respaldó la aplicación del muestreo

Al igual que en el procedimiento anterior, estas muestras realizadas en diciembre de 2023 fueron tomadas por el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéutica de la Universidad de Chile.