Ante advertencia de camioneros por asesinato de dos agricultores: Monsalve dice que “ultimátums no son nunca buenos”

La mañana de este lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al ultimátum de 72 horas que dio la Asociación Gremial de Camioneros de la Región de O’Higgins al gobierno para tener “medidas concretas” de seguridad tras el asesinato de dos agricultores en Malloa, en la Región de O’Higgins.

En entrevista con el matinal de Chilevisión, el vocero de la organización, Camilo Jiménez, solicitó que las Fuerzas Armadas colaboren en las medidas de seguridad en ciertos puntos. “Hemos dado un plazo de 72 horas para que las autoridades tomen medidas concretas y dentro de las medidas que nosotros hemos planteado es las Fuerzas Armadas a la calle. Tener un resguardo adicional a lo que tenemos en seguridad en virtud a la problemática que se está dando a nivel nacional”, señaló.

En ese sentido, planteó que lo que se necesita es “control, se vio en pandemia que los militares apoyaron mucho a Carabineros y podemos ver en conjunto buscar una solución de controlar, tener más resguardo al menos en los puntos críticos, como Lo Valledor donde mucha de nuestra gente, camioneros, agricultores y feriantes, se están viendo afectados últimamente”.

Al respecto, Monsalve, en medio de una pauta por seguridad, fue consultado por el tema y señaló que “los ultimátum no son nunca buenos, porque hay primero disposición a dialogar, a sentarse a acordar medidas. Por lo tanto, los ultimátum creo no son buenos porque el país lo que requiere en materia de seguridad... los temas de seguridad son temas complejos, no siempre se resuelven con una medida”, recalcó.

En esa línea, planteó que entiende “perfectamente que en virtud al hecho que ha ocurrido en la región de O’Higgins haya demandas y esas demandas nosotros esperamos canalizarlas a través de los espacios que tenemos con ellos”.

Con ello, aseguró que desde el Ejecutivo hay “voluntad de dialogo” y, “por lo tanto, nunca va a haber problema, como no lo ha habido durante estos dos años, de recibirlos para definir qué medidas adicionales se pueden tomar para garantizar la seguridad en las rutas”, añadió.

Respecto a ese punto, aseguró que si se requieren “medidas adicionales que tomar, por supuesto, que el gobierno está disponible a sentarse a conversar y concordar esas medidas”.

Precisamente, sobre la solitud de establecer presencia militar en las rutas, Monsalve reiteró que desde el gobierno no descartan “ninguna herramienta”.

“Hemos mostrado nuestro interés en que el gobierno disponga de la herramienta de infraestructura crítica. Hay que recordar que el gobierno le puso urgencia a la tramitación del proyecto que está en primer trámite en el Senado y, por lo tanto, no interesa que este gobierno y cualquiera tenga disponible la posibilidad de disponer de las Fuerzas Militares en materia de infraestructura crítica. Queremos avanzar muy rápido en la habilitación legal de ese instrumento”, indicó.