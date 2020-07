El duro “round” entre Desbordes y Allamand por el proyecto de retiro de fondos de las AFP

En una maratónica jornada, ayer el Senado despachó el proyecto que busca que los cotizantes puedan retirar un 10% de su ahorro previsional en medio de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

La aprobación de la iniciativa se logró gracias al voto favorable de cinco senadores oficialistas, que se sumaron a los 24 de la oposición. La votación no solo significó solo un golpe para el gobierno, que realizó gestiones buscando el rechazo del proyecto, sino que agudizó también las tensiones en Chile Vamos y al interior de los partidos oficialistas.

Mientras en la UDI su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe anunció que, al igual que como ocurrió con los cinco diputados que visaron la iniciativa en la Cámara Baja, los tres senadores que aprobaron pasarán también al Tribunal Supremo, en Renovación Nacional (RN) la votación ha estado cruzada por la futura elección interna, donde el senador Andrés Allamand impulsa la opción de una lista que le compita a la actual dirección del diputado Mario Desbordes.

Ayer, en su intervención en sala, Allamand -quien votó en contra- apuntó a Desbordes asegurando que el diputado abrió la puerta al retiro de fondos y luego se abstuvo en la votación de la semana pasada.

Hoy en la mañana, minutos antes de que comenzara la votación en la Cámara de Diputados -donde se visaría el proyecto tras su paso por el Senado-, Allamand y Desbordes tuvieron un tenso cruce de opiniones.

Ambos fueron entrevistados en vivo por el matinal de Mega, Mucho Gusto, donde abordaron la votación de ayer, los pasos que vienen para la tramitación de la iniciativa y dejaron ver sus diferencias internas. Desbordes, además, anunció que durante esta jornada votará a favor, ampliando el arco de parlamentarios opositores a favor de la iniciativa criticada por La Moneda.

Consultado en el matinal por los cuestionamientos de Allamand, el presidente de RN -quien apareció en el programa cuando ya estaba siendo entrevistado el exministro- aseguró: “no vale la pena constestarle al senador Allamand, no tiene ningún sentido. Uno tiene que preocuparse del electorado, de la gente que votó por nosotros, la ciudadanía. Aquí hay que reconocerle a la ciudadanía que nuestro gobierno ha hecho un gran esfuerzo en términos de medidas económicas, se están gastando miles de millones de dólares, pero no es suficiente, no le ha llegado a todos y hay miles de hogares que no van a recibir ningún beneficio”.

“Por lo tanto, todos los que nos están criticando, los que pontifican desde un altar en los diarios, la verdad es que yo los invitaría a que salgan un poco a la calle, vean la realidad, porque esto no es una cuestión de populismo, no es maldad, no es querer destruir el sistema. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, y aquel que nos critica, que pontifica, no vale ni la pena contestarle. Bajar el debate al nivel que lo han bajado algunos, de buenos o malos, de marxistas leninistas y no sé cuántas tonteras más, solo ofende a la ciudadanía que no puede parar la olla en este minuto, gente de clase media que hoy no puede parar la olla”, afirmó el timonel de Renovación Nacional.

A continuación, Allamand respondió: “yo no veo inconveniente alguno en que hubiéramos podido seguir dando una pelea, por ejemplo, en la línea de una transferencia de un millón de pesos. El IFE importa una transferencia, en tres meses, de un $1.200.000. Y si el Fogape, no está funcionando, entonces poner toda la energía para que siga funcionando. Y si hay personas que están con necesidades, a las que no les alcanza el IFE y a las que en definitiva, por alguna razón, no están recibiendo el bono de $500 mil y el crédito solidario, bueno, encontrar otros caminos de solución. Ahí está mi discrepancia”, afirmó el senador.

El debate continuó de manera cada vez más tensa con el siguiente diálogo:

Desbordes: “Yo no sé cuál ha sido la gestión del senador (Allamand) estos meses. No tengo por qué calificarla ni criticarla. Pero no entiendo cómo dice lo que acaba de señalar. Llevamos tres meses, Andrés, pidiendo eso. Lo hemos repetido cuarenta mil veces. La respuesta del ministro de Hacienda, y yo le creo porque Ignacio Briones es un tipo correcto, un tipo decente, que dice ‘mira, este es el máximo esfuerzo'. Andrés, ¿para qué dices lo que estás diciendo el televisión? La verdad es que ese esfuerzo ya lo hicimos”.

Allamand: “Mario está completamente equivocado. Y hoy día es perfectamente posible continuar mejorando las ayudas. Yo creo que perfectamente se puede incrementar el IFE y se pueden incrementar los otros recursos. Si hay un marco presupuestario de US$ 12 mil millones, bueno, se puede utilizar. Pero hay una cosa que no entiendo. Mario es el presidente del principal partido de gobierno. Él es el que tiene, por así decirlo, la batuta, para hacer las gestiones más directas. Entonces, lo que no puede ser, creo yo, que si uno no logra convencer a su propio gobierno, en definitiva diga que se puede cambiar de caballo y se va a las posiciones que estamos señalando. Yo creo que hay un espacio enorme para seguir mejorando las cosas y esa es la obligación”.

Ddesbordes: “Perdón, Andrés. Yo no me cambio de caballo, ojo con eso. Yo no tengo la costumbre de cambiarme de caballo. Es legítimo y no tengo problemas con eso. Tú me acusaste de abrir la puerta...”

Allamand: “Votaste en contra en la votación anterior y ahora dices que vas a votar a favor”.

Desbordes: “Porque estábamos buscando que las medidas mejoraran. Digámosle la verdad a la gente. No transformemos esto en un debate entre nosotros que no vale la pena, si lo que la gente lo único que necesita es que le solucionemos las cosas. Esta es la última opción, lo dijimos hace tres semanas, la última opción -mientras tú descalificabas- esta es la última opción, busquemos otras soluciones mejores. Las planteamos y no se pudo porque no hay más plata y perfecto. Andrés, no engañemos a la gente. Se ha hecho todo el esfuerzo. No sé si yo he tenido mucha mala suerte, quizás si me hubieras ayudado... No sé qué pasó entre medio, pero eso da lo mismo, la gente necesita la plata hoy día y yo no me cambio de caballo”.

Allamand: “Mario, es tan absurdo lo que estás diciendo, que hoy día en un rato más dijiste que ibas a votar a favor pese a que antes votaste en contra, a eso iba yo con el cambio de caballo”.

Desbordes: “Yo no he votado en contra (se abstuvo)”.

Allamand: “Claro, pero en el proyecto -que ahora Mario dice que lo va a votar a favor- hay una exención tributaria que, simplemente pensando en las personas de más altos ingresos, va a generar una merma de aproximadamente mil millones de dólares, según los datos de la Dirección de Presupuestos. ¿Eso para qué habría servido? Habría servido ni más ni menos que para llevar el IFE de $400 mil a $600 mil. ¿Qué justificación puede tener -en el proyecto que vas a votar- que el 5% más rico del país, los que tienen los mayores ingresos, tengan un beneficio tributario. ¿Qué justifica una política tan regresiva?”

Desbordes: “Yo me alegro, Andrés, que estés tan creativo hoy día. Te felicito y ojalá logremos todo lo que tú estás diciendo. Pero no te escuché ninguna de esas propuestas en estas tres semanas. Yo me alegro mucho. No voy a pelear contigo ni discutir contigo, Andrés. Esas medidas ya no se tomaron, la gente está desesperada, lleva tres meses sin pagar sus cuentas, sin parar la olla, la gente no puede pagar el colegio de sus hijos, le están echando al hijo del colegio. La gente está desesperada, Andrés. Hemos pedido todo eso y mucho más. Yo confío en la palabra del ministro de Hacienda cuando nos ha dicho que ya está en el máximo esfuerzo. Y si hay gente con mucha plata que va a retirarlo, prefiero arriesgarme a eso a dejar sin retirar a gente que sí lo necesita. Así que prefiero que nos equivoquemos en eso. Hoy voy a aprobar Andrés, porque la vez pasada me abstuve y fui muy claro: me abstengo porque es la última opción. Me abstengo porque si hay medidas mejores, no lo voy a aprobar. Hoy a la luz de lo que tenemos como antecedentes, miles de hogares, cientos de miles de hogares no van a recibir nada y esta es la única opción que les queda. Y es su plata, Andrés. Es la plata de ellos. Lamentablemente es su plata y van a tener que recurrir a ello”.

Allamand: “Esa es la diferencia que tenemos...”

Desbordes: “Sí, tenemos grandes diferencias, no hay duda de eso...”

Allamand: “Y bueno, hay una diferencia que es muy sustantiva”.

Desbordes: “Voy a votar en conciencia, con mi conciencia muy tranquila, de haber hecho todo lo posible por mejorar las propuestas del gobierno. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo y yo lo valoro, y hay miles de personas con las que todo ese esfuerzo no van a poder solucionar su problema, y esta es la última alternativa, así que no tengo ningún problema de votar a favor hoy día”.

Poco después apareció en pantalla en diputado Andrés Celis, quien dio un espaldarazo a Desbordes de cara a la elección interna.