Entre aplausos y muestras de apoyo: Primera dama y funcionarios de gobierno despiden al renunciado ministro Víctor Pérez

Poco más de una hora después de anunciar que renunciaba al cargo del ministro del Interior -luego de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional presentada en su contra- Víctor Pérez retornó a La Moneda para sostener un encuentro con el Presidente Sebastián Piñera.

Al ingresar a Palacio, cerca de las 17:20 horas y en compañía del vocero de gobierno, Jaime Bellolio, Pérez fue recibido entre aplausos por la primera dama, Cecilia Morel, el jefe del segundo piso Cristián Larroulet, varios ministros de Estado y otras autoridades y funcionarios de gobierno quienes aguardaban su llegada.

Tras saludar a quienes lo esperaban, Pérez subió junto a Morel hasta el despacho del Presidente Piñera, con quien sostuvo un encuentro.

El episodio fue al similar al que se vivió en Palacio luego de que el extitular de Interior, Gonzalo Blumel, y el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, dejaran sus respectivos cargos tras el quinto cambio de gabinete que efectuó el Presidente en julio de este año.

Según consignó La Tercera, la renuncia de Pérez -concretada este martes- se definió previo al punto de prensa que realizó desde el Congreso luego de que se aprobara la acusación, y a través de un diálogo con el Presidente Piñera. Ahí el ahora exministro le comunicó su decisión personal, lo que habría aceptado el Mandatario, no sin antes intentar convencerlo de lo contrario. En esa llamada telefónica, le dijo a Piñera que no quería ser un obstáculo, algo que comentó luego públicamente.

“Yo acabo de hablar con el Presidente Sebastián Piñera y le hice llegar mi renuncia al cargo de ministro del Interior, puesto que no estoy dispuesto a que, a través de mi persona, se dañe al gobierno. Aquí hay un ataque para obstaculizar la acción del gobierno y, por lo tanto, no quiero que mi persona sea obstáculo. Y le planteé a él la voluntad de renunciar, a pesar de que intentó persuadirme, aceptó mis argumentos, porque claramente todos comprendemos a cabalidad de que aquí el propósito y el objetivo no es Víctor Pérez, sino que el gobierno del Presidente Piñera”.

Pérez agregó que “yo voy a ir al Senado como ciudadano sin que el Presidente tenga obstáculos en todo lo que es esa concurrencia. Para mí es imposible aceptar que el Presidente esté seis, siete u ocho días sin ministro del Interior. Un gobierno no puede estar sin ministro del Interior. Por tanto he tomado la decisión de renunciar, de dar un paso al costado, para que el gobierno pueda seguir gobernando y trabajando en favor de los chilenos”.