“Habla desde la marginalidad” y “tiene un punto”: las reacciones transversales a la negativa de Kast por una nueva Constitución

Diversas reacciones han generado las declaraciones del líder de Republicanos y excandidato presidencial, José Antonio Kast, quien planteó a La Tercera su disconformidad con las discusiones hacia un nuevo proceso constituyente y fue enfático en señalar que “Chile hoy no requiere una nueva Constitución”.

Entre sus argumentos, el exdiputado UDI defendió la idea de hacer cambios a la actual Constitución, pero que -según su apreciación- no es necesario una nueva Carta Magna.

“Si se quieren hacer modificaciones al texto constitucional, hay que hacerlas por la vía institucional. Pero si me dicen que necesitamos una nueva Constitución completa, desde una hoja en blanco, digo que no, que no es necesario. Chile no necesita una nueva Constitución, necesita un gobierno que gobierne, un gobierno fuerte y valiente que enfrente la realidad”, argumentó el líder republicano.

Desde el oficialismo sus palabras no fueron recibidas de buena forma. El diputado comunista, Luis Cuello Peña y Lillo, aseguró que el excandidato “habla desde el resentimiento, él avergonzó a su propio sector y tuvo que estar sumergido durante el plebiscito”.

En esa línea, argumentó que “la extrema derecha pretende desconocer ahora el mandato popular por una nueva Constitución. Queda en evidencia que Kast tiene muchas coincidencias con el resto de la derecha, por ejemplo, en materia de pensiones y la oportunidad de su reaparición busca evidentemente el objetivo de pautear a Chile Vamos en el debate constituyente”.

Desde la vereda del oficialismo, Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social -partido del Presidente Boric- acusó a Kast de ubicarse “fuera de la política. (...) Es incapaz de proponer algo y su discurso es el del mero antiizquierdismo. Quiere salir arrancando con el 62%, para sustentar ese discurso, pero es algo que ni él mismo se cree”.

En el mismo contexto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, criticó que el excandidato presidencial, en sus declaraciones, “no plantea nada nuevo”, reprochando que hace meses desde Republicanos que se bajaron de la mesa de negociaciones y que quieren mantener la Carta Fundamental actual.

“Una cosa es que no sea la principal urgencia al día de hoy, pero sí es algo relevante, que es lo que todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Republicano de José Antonio Kast, dijeron previo a la campaña del plebiscito que Chile tenía que tener una nueva y buena Constitución, una que nos una, una que sea factor de unidad y de estabilidad para Chile en las próximas décadas”, remarcó.

Asimismo, el representante de la Cámara Alta enfatizó que esta postura “la vienen planteando hace mucho tiempo y no hay ninguna novedad en lo que dice José Antonio Kast en la entrevista en LT. Ahora, las encuestas de opinión lo que dicen es que por sobre el 60-65% de la población sigue queriendo una nueva Constitución para Chile, lo que rechazó en el plebiscito anterior fue un texto que, por distintos motivos, no hizo sentido a la población, pero eso no quiere decir que la ciudadanía no quiera una nueva Constitución”.

Por otra parte, el expresidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), indicó que “tenemos un problema constitucional y resolverlo no es un capricho, es necesario para generar condiciones que aseguren la estabilidad política e institucional de Chile. Un nuevo pacto constitucional es una garantía de resguardo de nuestra democracia, no entenderlo es una irresponsabilidad, no hacer nada es una bomba de tiempo”.

Desde la oposición, la diputada Ximena Ossandón (RN) también fue crítica a las declaraciones de Kast. La parlamentario adujo que, al señalar que “Chile no necesita una nueva Constitución”, el excandidato presidencial “en el fondo invalida el trabajo complejo que se está realizando entre el oficialismo y la oposición con el objetivo de diseñar una salida política e institucional para resolver los problemas”.

“Él habla desde la marginalidad y que se ha puesto de alguna forma ‘Republicano’ donde es más fácil y más simple criticar directamente a Boric y a su gobierno y también indirectamente a Chile Vamos. En la posición del outsider que como no se involucra en la solución de los problemas puede criticar todo sin ningún costo”, retrucó la diputada RN.

El líder de Republicanos, aseguró que dentro de sus argumentos para estar en desacuerdo con un nuevo proceso constitucional está la posible creación de un futuro órgano redactor. Kast remarcó que la implementación de una nueva Convención “es un tremendo error, es desconocer la voluntad de ocho millones de personas que les dijeron no queremos una nueva Convención”.

Sobre ese punto, el diputado Miguel Ángel Calisto (ex DC) estuvo de acuerdo. “Si bien, tengo diferencias de fondo con José Antonio Kast, creo que tiene un punto cuando señala que Chile no necesita una nueva convención. Creo que la ciudadanía fue muy clara y tiendo a interpretar que los chilenos hoy quieren solución a sus problemas más que el debate de la composición de la nueva convención. Es un debate de políticos”, argumentó el parlamentario.

No obstante, siguiendo la línea de del oficialismo y la oposición, aseguró él sí considera “que se requiere una nueva Constitución o más bien corregir algunos aspectos de la actual y perfectamente lo puede hacer el Congreso, tenemos la suficiente representación y capacidad técnica como para validar una nueva Constitución que luego sea resuelta por un plebiscito nacional de aprobación o rechazo”.

“En definitiva, el Congreso tiene las condiciones para ofrecer un texto de nueva constitución a la ciudadanía. Eso no requiere gasto extra ni nuevos procesos electorales”, finalizó.