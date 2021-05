Heraldo Muñoz asume como líder del comité político de la campaña de Paula Narváez

La candidata presidencial del PS, PPD, PL y Nuevo Trato, Paula Narváez, comienza a dejar de lado lo que fue el fracaso de la inscripción de la primaria presidencial con el PC y el Frente Amplio y ya comenzó a definir sus acciones a futuro.

Es así como una de sus primeras medidas fue anunciar que el excandidato del PPD y timonel de dicha tienda, Heraldo Muñoz asumirá como líder del comité político de la campaña de la exvocera de Michelle Bachelet.

“La idea es que él (Heraldo) pueda liderar el comité político de la campaña. Y en los próximos días iremos haciendo los anuncios de los otros puestos que ocuparán las otras personas que se han sumado a esta candidatura”, sostuvo Narváez.

Mientras que Muñoz declaró que “veremos cómo conformar un comité político que Paula Narváez me ha presidir y que incorporara a distintos miembros de los partidos que están apoyándola. Este es un trabajo urgente, porque los tiempos son cortos, como sabemos. Y bueno, veremos cómo desplegar la campaña a través de todo el país. Lo haremos con el mayor entusiasmo y veremos a través de qué mecanismos”.

“Tenemos mucho optimismo, porque creemos que la carrera presidencial comienza ahora”, agregó el timonel PPD. “Creemos que la candidatura de Paula tiene toda la fuerza para seguir adelante y llegar a la Presidencia. Esa es nuestra convicción”, agregó.

Primarias convencionales

Otro tema que salió del encuentro fue la posibilidad de llevar a cabo una primaria convencional con algunas fuerzas de centroizquierda, como la DC.

“No nos cerramos a ningún escenario, yo he señalado que creo que siempre es deseable evitar la fragmentación al máximo. Lamentablemente no logramos la unidad que quisimos y apoyamos durante tanto tiempo. Por lo tanto, están todos los escenarios abiertos hoy, sin embargo no nos podemos quedarnos pegados en los mecanismos y tenemos que seguir avanzando. Y el avance tiene que ver con recorrer el país, con mostrar las propuestas concretas que tenemos de futuro. Aquí hay que comenzar a hablar del futuro de Chile”, indicó Narváez.

Mientras que consultada en específico por una primaria con la falange, la militante PS sostuvo que “la DC fijará sus ritmos, sus tiempos. No me parece que pueda estar interviniendo en aspectos que son de la autonomía de un partido político con la DC”.

Mientras que Muñoz aseguró sobre este mismo tema que “es es una decisión que aún no hemos tomado, vamos a conversar al respecto. Esa es una posibilidad. Requiere mayores esfuerzos que una primaria legal, sin duda y hay que ver quiénes concurren a esa hipotética primaria convencional. Por ahora no es más que una hipótesis”.

Finalmente, el exCanciller abordó también los malos resultados de las encuestas que muestra la militante PS. En la encuesta Cadem de esta semana, Narváez marcó a penas 2% de las preferencias.

“Hay que mirar las encuestas una vez que empecemos a desplegarnos y que la candidatura presidencial esté en la retina de los chilenos. Hasta ahora eso ha sido parcialmente”, indicó Muñoz.