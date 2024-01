La indignación del PC con los socialistas por embestida en contra de Hassler

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), tomó su teléfono y llamó a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Pero esta última, según cuentan en dicho entorno, no le contestó.

Si bien la conversación no se concretó, el tema a tratar era claro: la situación electoral en Santiago, comuna donde 49 dirigentes socialistas firmaron una carta para criticar la gestión de la edil comunista y respaldar la candidatura que ha levantado el exconcejal, Ismael Calderón. La idea del escrito es impulsar una primaria en dicho lugar, a contrapelo de las tratativas que están realizando las colectividades del oficialismo, quienes aún no han definido los criterios para las elecciones municipales y de gobernadores de este 2024.

La carta indignó a varios comunistas, quienes lo encontraron de mal gusto. Hasta antes de que Calderón lanzara su candidatura, en el oficialismo se tenía delineado que la lógica de “el que tiene mantiene” se iba a constatar como uno de los criterios. Vale decir, si un alcalde decide ir a la reelección, las fuerzas de la centro izquierda lo respaldarán.

Sin embargo, Calderón y socialistas como el secretario general del PS, Camilo Escalona, la exministra Ana Lya Uriarte, el exsenador Juan Pablo Letelier y el padre de la timonel socialista, Hernán Vodanovic, salieron a contrariar esta idea.

Tras la ofensiva socialista, que no contó con el respaldo institucional de la mesa del partido, el PC vio una oportunidad y se abrieron a la posibilidad de realizar una primaria oficialista en Santiago. La idea fue presentada por el timonel de esta tienda, Lautaro Carmona, reforzada por la secretaria general, Bárbara Figueroa, y comentada este miércoles por la propia Irací Hassler, quien, de concretar la idea, tendrá un espacio para medir su gestión y obtener un triunfo que, en la interna comunista, es considerado carrera ganada. Al menos a priori, ya que Calderón ni siquiera pudo ser electo como concejal en 2021.

“Los procesos de negociación le corresponden sin duda a los partidos políticos y en eso van a seguir conversando. Nosotros seguimos trabajando con nuestra comunidad y van a ser los vecinos y vecinas de Santiago quienes tomen la decisión de lo que consideran mejor para nuestra comunidad. En ello a mí me parece clave que podamos potenciar la unidad de todo nuestro sector, la unidad de la izquierda, la centroizquierda, del progresismo y sobre todo de las organizaciones sociales, que son parte de la comuna de Santiago y también de cada una de las comunas del país”, explicó la alcaldesa tras asistir en La Moneda a la reunión del directorio del Proyecto Eje Alameda-Providencia.

“Nosotros en Santiago lo que vamos a hacer es seguir trabajando con nuestra comunidad. Creo que a nivel nacional no está cerrado ningún escenario, por tanto nosotros nos vamos a disponer a los escenarios que conversen los partidos políticos en el marco de la negociación”, expuso.

“Vamos a repostular porque tenemos una evaluación que aconseja una proyección de esa gestión. Si hay que discutir respecto a la calidad de esa gestión, si hay que discutir las capacidades de Irací en todos los planos -la política, la economía, lo social-, lo vamos a discutir. Si hay que llevar a debate cuál es mejor candidatura en función del sector, también lo vamos a discutir”, indicó previamente Carmona en Cooperativa.

El tema aún no ha sido conversado entre los timoneles del PC y el PS, Carmona y Vodanovic, respectivamente. En el Congreso entienden que son ellos quienes deben abordar el tema, sin embargo la polémica ya se desató en la Cámara.

Allí algunos socialistas salieron a contrariar la candidatura de Calderón. Por ejemplo, el jefe de bancada, Daniel Manouchehri, manifestó que “la negociación municipal debe llevarse en instancias formales. No corresponde negociar por la prensa. Existe un criterio de respetar a los alcaldes en ejercicio. Abrir la discusión de ese criterio sería una posición torpe que pondría en riesgo la construcción de la unidad. Pueden existir excepciones a esa regla, pero deberían ser fundados en materias graves, que no es el caso de Santiago. Ha sido un error esta pugna con el PC”.

Sus dichos, y los de su par, Tomás de Rementería, fueron valorados en la bancada del PC. Karol Cariola, quien asumirá un rol durante las campañas municipales, dijo a La Tercera que “es muy importante negociar en función de la unidad del oficialismo. La mejor manera no es imponiendo condiciones, sino estableciendo criterios. Dónde habrá primarias o no es algo que no han discutido los partidos oficialistas. (...) En el caso de Santiago la alcaldesa en ejercicio es la candidata más competitiva, de hecho, la propuesta del PS es un compañero que fue, con todo el respeto a él, candidato a concejal y no fue electo”.

Dentro del PC y el PS también advierten que hay algunos firmantes, como Ana Lya Uriarte, que ya transmitieron que reevaluaron su adhesión a la carta que contenía términos tan críticos a la gestión de Hassler.

Por otro lado, Paulina Vodanovic aseguró que “recién estamos empezando a conversar. Vamos a definir criterios generales que luego detallarán los secretarios generales. Las primarias son una opción que la ley da, que existe para dirimir conflictos entre candidatos, partidos y es válida. Ahí veremos dónde aplicarla. El criterio ‘del que tiene mantiene’ es muy antiguo”.

La arremetida del PC

La idea de una primaria en Santiago, impulsada por Calderón, abrió la caja de pandora electoral. Ahora, en el PC -y en el resto de colectividades- podrán levantar candidaturas en comunas en donde ediles del oficialismo manifiesten su intención de disputar la reelección.

Así se demostró este miércoles en el Congreso, cuando la diputada, -integrante de la bancada del PC y electa como comunista en el distrito 14- Marisela Santibáñez, comenzó a comentar la posibilidad de levantar una candidatura de dicho sector en San Bernardo. “¿Cómo estás, compañera mía? ¿Primarias en San Bernardo, o no?”, le dijo a viva voz a una asesora de la Segpres durante la jornada, en uno de los pasillos del Congreso.

Santibáñez hace referencia a una competencia directa contra el socialista Christopher White, quien ha sido cuestionado por su gestión en San Bernardo. Allí, hace un par de semanas, la Contraloría detectó una serie de irregularidades en el proceso de licitación de asesorías económicas, en el marco del denominado Caso Cuentas Corrientes. Antecedentes que, además, derivará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público.

“Hace un tiempo estoy mirando la crítica que hace el PS a Hassler, no mirando el interior de sus militantes, donde está White en San Bernardo. (Su gestión) es bastante criticable y compleja. Hoy está dentro de nuestras posibilidades levantar una candidatura fuerte en San Bernardo”, dijo Santibáñez a La Tercera.

También hay otras zonas donde el PS y el PC chocarán. Por ejemplo, en Pudahuel los comunistas respaldarán con fuerza al militante del partido Igualdad y alcalde en ejercicio, Ítalo Bravo. En esa zona, por ejemplo, los socialistas quieren levantar la candidatura del exedil -por casi 30 años-, Johnny Carrasco.

Por otro lado, las dos colectividades también miran a La Florida, comuna en la que el alcalde Rodolfo Carter no podrá reelegirse tras cumplir su ciclo electoral. Frente a ello, en el PC surgió la nominación de Nicolás Hurtado, actual subdirector de la DOS, repartición gubernamental liderada por Ignacio Achurra (CS) y dependiente de la Segegob, encabezada por la ministra Camila Vallejo. Por su parte, en el PS surgió como opción el dirigente comunal, Agustín Espinoza.

Un último punto de conflicto en donde toparían el PC y el PS es Conchalí. Allí la concejala comunista, Grace Arcos, competiría contra Allan Álvarez, presidente de las Juventudes Socialistas y precandidato de la colectividad que lidera Vodanovic.