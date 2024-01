Figuras socialistas suben presión para bloquear reelección de Irací Hassler en Santiago

El lunes de la semana pasada, la alcaldesa Irací Hassler (Partido Comunista) anunció que irá a la reelección en la comuna de Santiago. Desde entonces, no han dejado de aparecer obstáculos a su candidatura. Y no desde la oposición, sino que desde la propia alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric y, en particular, desde el Socialismo Democrático.

Esta mañana, comenzó a difundirse una declaración de tres planas firmada por reconocidos personeros socialistas, como los exministros Ana Lya Uriarte y Osvaldo Puccio, y los exsenadores Juan Pablo Letelier y Hernán Vodanovic -quien, además, es el papá de la actual presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic-. En ella se hace un duro diagnóstico de la gestión de Hassler en Santiago.

“La ciudad arrastra una continua degradación de la calidad de vida de sus moradores y trabajadores cotidianos, que se manifiesta en sus aspectos ambientales, de salubridad pública, de servicios y especialmente de seguridad ciudadana”, se lee en el documento, que fue impulsado por dos militantes socialistas: Fredy Cancino y Ramón Montes.

“No vemos en la actual administración municipal las cualidades y, sobre todo, resultados que permitan esperar en un futuro próximo la puesta en marcha de un proceso que revierta el deterioro del capital”, agregaron en el texto.

Los adherentes fueron un paso más allá e hicieron un llamado al PS y a las demás colectividades del Socialismo Democrático -el PPD, los radicales y los liberales-, a acoger la postulación del precandidato socialista en la comuna, Ismael Calderón. “Para ello se debe obviar, si es necesario, la regla de ‘el que tiene mantiene’ (...), más aún cuando estamos frente a una gestión deficitaria”, argumentaron.

Calderón, quien es administrador público y tiene 51 años, se desempeñó como concejal de la comuna entre 2008 y 2016. Aunque también se presentó como candidato a edil en las elecciones municipales de 2021, no resultó electo. Su nombre fue levantado por la Juventud Socialista de Santiago a mediados de este mes, aunque luego recibió el respaldo de Vodanovic a través del lanzamiento que hizo el partido de sus precandidaturas.

“Ismael Calderon ha sido concejal de la comuna de Santiago y su desempeño esmerado y riguroso es garantía de una gestión proactiva, acorde a las necesidades de la comuna de Santiago que Ismael conoce en cada uno de sus rincones, y, por cierto, con un proyecto de desarrollo que mire hacia una comuna moderna, limpia, acogedora para sus habitantes y quienes a diario trabajan en ella. Un ejercicio de primarias permitiría una decisión que, junto a los partidos amigos y con quienes nos une un propósito común, tenga el arraigo ciudadano tan necesario para lograr concretar una vida amable y buena”, agregó la exministra Ana Lya Uriarte.

La misiva de esta jornada se suma a las declaraciones del secretario general del PS, Camilo Escalona, quien el domingo planteó, en Tolerancia Cero, hacer primarias en Santiago, dado que Hassler ha enfrentado problemas complejos como el caso de Sierra Bella.

En el Partido Comunista (PC), son conscientes de que el Socialismo Democrático, en consideración de los problemas que ha tenido la gestión de Hassler -como la compra de la Clínica Sierra Bella, ha puesto el ojo en el municipio.

Ayer, tras el comité político en La Moneda, el presidente del PC, Lautaro Carmona, enfatizó que aún está pendiente “conversar entre los partidos sobre cuáles son las candidaturas que de verdad van a dirimir, más allá de las advertencias de las precandidaturas”. En todo caso, y en referencia a la posibilidad de realizar primarias, reconoció que no se cierra a nada que permita enfrentar en unidad a la derecha.

En esa línea, la diputada comunista Daniela Serrano reiteró que “no nos cerramos a ningún tipo de mecanismo o método para elegir a los mejores candidatos”, pero enfatizó que “es necesario entender que cuando se levanta una precandidatura hay que tener plena consciencia de las fuerzas que tiene los aliados y aliadas”.

En ese sentido, la parlamentaria argumentó que en Santiago “es el PC el que tiene la fuerza y las mejores condiciones para poder competir en unas próximas elecciones, que deben estar marcadas por la continuidad de procesos de transformación”.

Y, aunque afirma que no se trata de algo que haga el PS, la diputada advirtió que las cuñas a través de la prensa y levantar candidaturas alternativas “puede traer un costo para la coalición”.

Desde la directiva socialista, en todo caso, descartaron que esta declaración se trate de algo institucional. “Eso no es del partido, son adherentes a esa candidaturas. Las conversaciones como partido están en curso, no hay definiciones generales aun mucho menos de comunas en particular”, afirmó la senadora Vodanovic.

Sin embargo, la idea de competir en Santiago ha agarrado fuerza entre la militancia socialista. Letelier, uno de los firmantes, comentó que “me parece importante que las fuerzas oficialistas hagan sus mejores esfuerzos por ganar las próximas elecciones municipales y regionales. En aquellos lugares donde existan varios liderazgos, elijamos a quien nos garantice los mejores resultados”.

Cancino, en tanto, enfatizó que “en Santiago debiera realizarse primarias en que la diversas fuerzas del conglomerado que apoyan al gobierno puedan competir con sus candidaturas y propuestas, tal como lo señalara hace unos días el propio secretario general del PS, Camilo Escalona”.

Consultado por La Tercera, Calderón manifestó que “es un apoyo muy importante para mi candidatura. En este listado encontramos a socialistas históricos, de distintas sensibilidades (...). Estoy agradecido”.

El precandidato también advirtió que “lo importante acá es la unidad, que se fortalece con más democracia. La mejor forma de resolver es a través de primarias legales, ojalá que los demás partidos de la coalición, ya sea Apruebo Dignidad como el Socialismo Democrático, apoyen que la comuna capital se requiere una primaria. Si no, le vamos a entregar el municipio a la derecha”.

Y, aunque no firmó, Calderón aseguró que “se está sumando Carlos Ominami Pascual, que, hace un tiempo atrás, ingresó nuevamente al PS”.

El llamado que hicieron al Socialismo Democrático, en todo caso, desde ya levanta algunos reparos. Por ejemplo, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, señaló que “si bien es sumamente legítimo el llamado que se hace por parte del denominado proyecto Cambio Democrático, hay que esperar el proceso de negociación. Soy contrario a que los procesos de negociación se hagan por la prensa”.

Por lo mismo, Cubillos hizo un llamado a tener “un poco de paciencia”, con el objetivo de “para dar paso a procesos de conversación que nos permitan llegar al mejor resultado”. Y agregó que “negociar a través de los medios de comunicación lo único que acarrea es la confusión de la ciudadanía y la polarización de posiciones que deben necesariamente ser convergentes”.