¿Irací Hassler candidata única del oficialismo? Definiciones municipales tensionan otra vez al PC y PS

Una vez más, los dichos del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, lograron tensionar el ambiente en la mesa directiva de la colectividad, que encabeza la senadora Paulina Vodanovic.

En esta oportunidad, el expresidente del Senado se refirió en Tolerancia Cero a la posibilidad de que la actual alcaldesa de Santiago, la comunista Irací Hassler, vuelva a presentarse por mantener el sillón municipal de la comuna.

“Yo pienso que la mejor alternativa en esas circunstancias sería que tuviéramos una primaria”, señaló en esa instancia.

En concreto, a Escalona se le consultó por los cuestionamientos que existen en torno a la figura de Hassler, a raíz de la compra de la Clínica Sierra Bella por $8 mil millones. Ante eso, él manifestó que “dada la situación que hay en la comuna, la candidatura que estaría en mejores condiciones es una candidatura que emerja de primarias”. En ese sentido, y aunque advirtió que es necesario conversar para llegar a acuerdos, transparentó que para él “lo mejor” sería realizar “primarias en la mayor parte de los casos”.

Sus palabras generaron ruido al interior de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric, en consideración de que el principio básico al que adhieren es “el que tiene mantiene”, que implica que los municipios que actualmente son administrados por un partido oficialista -o por la DC- llevarán como candidato del pacto al actual alcalde -si es que puede ir a reelección- o a alguien de la misma tienda.

Esta tarde, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la propuesta de Escalona para realizar primarias. A la salida del comité político en La Moneda, el exdiputado afirmó que “yo no estoy cerrado a nada que no sea en función de construir y dar cuenta del desafío político mayor: enfrentar, detener y derrotar las políticas de la derecha”. Y, en particular, sobre el caso de Santiago, señaló que aún está pendiente “conversar entre los partidos sobre cuáles son las candidaturas que de verdad van a dirimir, más allá de las advertencias de las precandidaturas, que también son mecanismos de negociación”.

Desde la directiva socialista aclaran que los dichos de Escalona no responden a la posición institucional del PS. Sin embargo, hay quienes están en la misma página que él. Por ejemplo, en referencia al principio de “el que tiene mantiene”, el diputado Leonardo Soto, quien además de vicepresidente del PS, comentó que “ese es un criterio de selección de candidatos, pero que no es absoluto. Seguro va a tener excepciones por casos especiales”. Además, aseveró que “ella (Hassler) y todos serán candidatos únicos del oficialismo cuando se cierre el pacto electoral. Antes de eso, todos son precandidatos”.

Previamente el PS ya había dado cuenta de sus intenciones de competir. Sin ir más lejos, en un punto de prensa en la sede central de la colectividad, anunciaron a los precandidatos que buscarán disputar las jefaturas de distintas comunas. Entre ellos, estaba el exconcejal Ismael Calderón, que pretende suceder a Hassler.

Ante ese anuncio, la semana pasada Carmona señaló que “no era lo recomendable” que el PS presentara candidatos por su cuenta, en consideración de que el oficialismo pretende presentar candidaturas únicas.

La semana pasada, la actual alcaldesa de Santiago fue consultada por la precandidatura de Calderón. “En este proceso yo espero que lleguemos a impulsar desde la unidad más amplia, no solo política, sino que también social, como ha sido el proyecto de la comuna de Santiago: una candidatura única que podamos llevar adelante para profundizar los cambios. Y espero, por tanto, que las distintas conversaciones que están en nuestro país avancen en ese camino”, respondió.

Con todo, hay socialistas que reconocen que la precandidatura de Calderón es un “saludo a la bandera”, en consideración que ni siquiera resultó electo como concejal en las elecciones municipales de 2021.

Dentro de la alianza, en todo caso, hay algunos que restan importancia a los dichos del secretario general. Las mismas fuentes sugieren que, en esta etapa de la carrera, son usuales las declaraciones exageradas y los paripés. Un ejemplo de eso, dicen, es lo que señaló este fin de semana el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, sobre que quiere mantener el liderazgo en 56 municipios.