Escalona (PS) plantea necesidad de primarias para definir apoyo a Hassler (PC) u otro candidato para el municipio de Santiago

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, aseguró este domingo, que la definición de apoyar o no la reelección de la alcaldesa Irací Hassler u otro candidato en Santiago, debiese definirse mediante una elección primaria, debido a la crisis que enfrentó la militante del Partido Comunista (PC) por el caso de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella.

En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, el histórico dirigente socialista abordó la posibilidad de que Hassler vuelva a presentarse por mantener el sillón municipal en Santiago en octubre próximo, cuando se realizarán los comicios municipales y si su repostulación es una buena alternativa para el oficialismo, que busca mantener el liderazgo en la comuna.

“Yo pienso que la mejor alternativa en esas circunstancias sería que tuviéramos una primaria. Pero yo no voy a romper el acuerdo de los presidentes de partido porque no tengo atribuciones para eso”, planteó.

Consultado sobre si los cuestionamientos a la figura de Hassler por la compra de la Clínica Sierra Bella por $8 mil millones -que mantiene a la alcaldesa en calidad de imputada debido a una querella presentada por el Partido Republicano por el presunto delito de fraude al fisco y eso pudiera afectar sus alternativas de reelección-, Escalona manifestó: “Dada la situación que hay en la comuna, la candidatura que estaría en mejores condiciones es una candidatura que emerja de primarias”.

“(...) Lo tenemos que conversar, hay que dialogar y llegar a un acuerdo. Primarias en la mayor parte de los casos sería lo mejor”, afirmó.

En ese sentido, explicó que existe un acuerdo entre los timoneles del oficialismo en la línea de “quien tiene, mantiene” la prelación para presentarse a la elección: “El acuerdo de los presidentes dice que donde hay un alcalde que está electo por primer período, debiesen los partidos reconocer la prelación para que fuera la candidatura del conjunto”, explicó el dirigente.

“Yo creo que lo primero y lo más importante, es que tengamos acuerdos. Ojalá tengamos acuerdos en el mayor número de primarias posibles, porque divididos no somos nada”, aseguró.

Evaluación y relación con el gobierno

Durante la conversación, el dirigente socialista también realizó una evaluación de los principales conflictos que ha debido sortear el gobierno del Presidente Gabriel Boric, entre los que se mencionó la concurrencia de ministros a la casa del lobbista Pablo Zalaquett, los indultos otorgados en 2022, las pensiones de gracia y Democracia Viva.

Consultado por su evaluación al desempeño del gobierno en estos temas, Escalona dijo que “el Presidente ha tenido una respuesta que le ha permitido mantener un muy significativo 30% de respaldo en muy difíciles circunstancias”.

“Yo creo que él ha tenido una buena respuesta”, expuso y añadió que “no necesariamente todo su gobierno, todos sus ministros, todo el aparato de delegados presidenciales a lo largo del país, pero yo creo que el Presidente se ha transformado en una figura política muy significativa, porque como bien dicen ‘otra cosa es con guitarra’ y él en estas circunstancias ha sabido responder, ha sabido aprender y ha sabido madurar”.

“No cabe ninguna duda que Gabriel Boric ahora es un Presidente que cuenta con un bagaje que naturalmente no podía contar al inicio de la administración”, afirmó Escalona.

Sin embargo, pese a su respaldo, sostuvo que los indultos otorgados sí fueron un error: “Yo no lo habría hecho”, planteó.

En esa línea, también calificó como un “error” las reuniones sostenidas por seis secretarios de Estado en la casa de Zalaquett -que incluyó a Carolina Tohá (Interior), Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto van Klaveren (Cancillería) y Esteban Valenzuela (Agricultura)-. “Fue un error que ellos fueran a domicilios privados. Yo creo que esas conversaciones se deben hacer en las sedes ministeriales”, formuló.

“No fue una reacción asertiva como correspondía, se corrigió”, aseguró respecto a la respuesta inicial del gobierno por los encuentros que no fueron registrados bajo la Ley de Lobby en un inicio, en momentos que también acusó “hostigamiento” por los requerimientos de la prensa hacia el gobierno por este tema.

También abordó la relación de los distintos partidos de gobierno, que incluye a las colectividades del Frente Amplio y de la antigua Concertación. Escalona afirmó que “hemos desarrollado una nueva relación, si no había una relación. No puede tener una carga algo que no existe. Esta relación se ha hecho en el último tiempo”.

“Yo creo que ha evolucionado positivamente. Yo por lo menos, que participo en el comité de secretarios generales todas las semanas y hay una buena relación. Yo creo que vamos a sacar bien las tareas que nos han encomendado el comité de presidentes de partido. Por ejemplo, el acuerdo municipal y de gobernaciones regionales, esa tarea la vamos a hacer bien (...) conversando, dialogando”, manifestó.