La réplica de Tohá ante los dichos de Macaya: “La agresión en política es debilidad”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se sumó a la escalada de declaraciones cruzadas con la Unión Demócrata Independiente, tras el emplazamiento hecho por la tienda gremialista para que el Presidente Gabriel Boric aparte del gobierno al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Tras el robo de computadores y una caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social, la UDI condicionó su participación en el diálogo por la reforma provisional a la permanencia de Jackson en el Ejecutivo, algo que el Presidente Boric calificó de “inaceptable”.

“Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, para subirles las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar, ¿con qué cara?”, inquirió el Mandatario.

“¿Con qué cara pretenden tapar con tierra un problema de corrupción?”, señaló, aludiendo esos dichos del Presidente Boric, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, en entrevista matinal con Cooperativa este martes.

Pocas horas más tarde, en el lanzamiento de una campaña contra el acoso en el transporte público, en la Plaza de la Constitución, la ministra Tohá se refirió a los planteamientos de Macaya.

“En política cuando se agrede hay personas que consideran que hay un acto de fuerza, en el gobierno del Presidente Boric consideramos que la agresión en política es debilidad, consideramos que cuando se insulta, cuando se denosta, se está mostrando que no se tiene fuerza suficiente en los argumentos y cuando se ocupa la descalificación, quiere decir que no se tienen buenas razones y se tiene que recurrir a ese tipo de posturas. Quizás también detrás de eso hay una provocación, un intento de que como gobierno caigamos en esa forma de hacer política, pero no lo vamos a hacer”, afirmó Tohá.

La titular del Interior, insistió en calificar de “calumnias”, las afirmaciones que hicieron 23 diputados gremialistas en la carta en que pidieron al Presidente la salida de Jackson. Según la ministra Tohá, su par de Desarrollo Social “no ha descartado querellarse y está evaluándolo”.

En la carta, la bancada gremialista señala que se recordará al ministro “por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas”, en alusión a las indagatorias hechas a partir del caso de Democracia Viva, y “por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional, Ángel Valencia, había informado que probablemente sería citado a declarar en el caso”.

Según Tohá, Jackson tendría causales “muy profundas”, desde el punto de vista penal para querellarse.

“Pero, también en su evaluación considera que muchas veces este tipo de acusaciones y de denuncias se ocupan para victimizar a quien ejerció la calumnia. Esa es la evaluación que tiene que hacer el ministro. Es un delito de acción privada, por lo tanto no la puede ejercer el gobierno”, dijo la jefa de gabinete.

Asimismo, descartó que el gobierno esté buscando aislar a la UDI.

“Nosotros (estamos) lejos de buscar el aislamiento de nadie, pero, para bailar tango se necesitan dos y entre varios partidos, varios. Y aquí hay sectores que han optado por un camino, que han preferido en lugar de ocupar razones y diálogo, restarse de los espacios diálogo y dedicarse más bien a generar insultos y lo consideramos lamentable y esperamos que se corrija”, manifestó la secretaria de Estado.