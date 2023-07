“Cómo se les ocurre”, “con qué cara”: Boric califica de “inaceptable” presión de la UDI para que remueva a Jackson como condición para retomar mesa previsional

El Presidente Gabriel Boric, quien regresó el domingo al país tras su gira por Europa, participó este lunes en la inauguración del segundo tramo del Parque Mapocho Río en la comuna de Quinta Normal.

Fue en ese marco realizó una efusiva intervención -con uno de los tonos más firmes que ha empleado en una alocución- para referirse a las presiones de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido que puso como condición para retomar a la mesa previsional que el Mandatario saque de su cargo al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; uno de los personeros más cercanos al jefe de Estado.

La semana pasada, luego del robo que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social, el gremialismo reactivó la ofensiva por sacar a Jackson. La misma que ya venían levantando a raíz de los líos de platas políticas, en que el Ministerio Público indaga eventuales irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde el gobierno central o regional a fundaciones ligadas al oficialismo, en especial a RD, partido que fundó el secretario de Estado.

Así, el viernes -cuando Boric aun estaba en el extranjero- la UDI anunció que no dialogarían con La Moneda hasta que el Presidente no destituyera a Jackson. Horas después concretaron el primer paso, al bajarse de la mesa por la reforma previsional.

En tono fuerte, el Mandatario cuestionó duramente este lunes la ofensiva del gremialismo.

“Desde mi punto de vista, es inaceptable que hayan sectores de la política chilena que pretendan decir ‘no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete’. Pero cómo se les ocurre, cómo se les ocurre. Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, para subirles las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar, ¿con qué cara?”, dijo el Presidente.

¿Qué es más importante? Les pregunto, lo mismo a otros partidos que los hemos invitado, no se imaginan cuantas veces, a reuniones para poder concordar un pacto fiscal, porque para poder financiar mejores pensiones tenemos que tener mayores ingresos”, agregó.

“Las diferencias políticas se pueden resolver a otro nivel pero no cerrando las puertas al diálogo sobre una reforma tan esperada por todos los chilenos y chilenas”, apuntó también como reflexión el Mandatario.

Como parte de su intervención, también dijo: “Llevamos un año y cinco meses de gobierno y, efectivamente, no ha sido fácil. Lo que siempre me dicen, a cada lugar donde voy, me lo decía recién una vecina: ‘no nos olvide por favor’, ‘cumpla las promesas que hace’. Porque eso, efectivamente, marca la diferencia. Y lo que nos piden es que pongamos en el centro a las personas y no los intereses de un partido u otro, o las peleas chicas (...) Les aseguro que mi gobierno va a seguir buscando con el mayor sentido de urgencia hasta alcanzar los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar en dignidad para los pensionados, para la gente que se ha ‘sacado la cresta’ trabajando toda su vida y que hoy día recibe pensiones de miseria ¿Cómo le vamos a dar la espalda a esa gente?”.

En la mañana, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, también había expresado la molestia del Ejecutivo con la UDI, a raíz de la carta que enviaron a Boric pidiendo la salida de Jackson.

La ministra habló de “mezquindad”, de “chantaje circunstancial en el marco de la pelea política pequeña” y dijo que la UDI debe disculparse, considerando que la misiva gremialista imputa delitos a un secretario de Estado. Ese fue el motivo -comentó- por el que el propio Boric resolvió no responderla. Así, la secretaria de Estado llamó a la UDI “a reflexionar”. También fue clara en señalar que el Ejecutivo conversará solo con aquellos que “muestran voluntad democrática”.

De hecho, en la mañana el subsecretario de Previsión Social confirmó la reunión de mañana por la reforma de pensiones y con el “objetivo de dar espacio a un acuerdo político amplio”, el Ministerio de Trabajo resolvió no renovar suma urgencia a proyecto.

Inauguración segundo tramo Parque Mapocho

El Parque Mapocho Río es uno de los proyectos de urbanismo más ambiciosos de los últimos años en la Región Metropolitana, ya que cuando se inaugure en su totalidad, será uno de los parques urbanos más extensos de la capital.

Con un total de 52 hectáreas de superficie, se convertirá en el más importante de la zona norponiente de Santiago, además de un necesario pulmón verde para este sector, donde este tipo de áreas son escasas.

Un extenso parque a orillas del río Mapocho, en su ribera sur, desde el Parque de la Familia, en Quinta Normal, hasta Av. Américo Vespucio, en Cerro Navia.

El espacio contará no solo con áreas verdes, sino también con equipamiento como bikepark, dos anfiteatros, ciclovías, juegos de agua, canchas de fútbol profesional, multicanchas, un patinódromo, dos skatepark y varias otras instalaciones.

Además de sus dos lagunas, una para contemplar el paisaje y otra hecha para practicar deportes náuticos, como kayak y canotaje.

El pulmón verde, que beneficiará a más de 250 mil personas, ya tiene su lista su segunda etapa, ya que este lunes se inauguró el tramo dos de los seis que tendrá el Parque Mapocho Río.

De oriente a poniente, el tramo dos se ubica entre las calles Los Suspiros y Carrascal, en Quinta Normal, el que abarca un total 8,2 hectáreas y significó una inversión de $10.352 millones.

Esta segunda parte del pulmón verde incluye un patinódromo con estándar internacional, un rocódromo y juegos de agua.

También cuenta con una cancha de fútbol profesional, una multicancha, una plaza deportiva, una plaza para calistenia, mesas de ping pong, slackline, plazas de juegos infantiles, zona de picnic, ciclovía y cinco miradores.

La administración de Mapocho Río está a cargo del Parque Metropolitano y, por lo tanto, al igual que el resto de recintos de su red, tiene entrada gratuita.

También el mismo horario, es decir, de martes a domingo y festivos, de 6 AM a 7 PM.