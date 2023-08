Líos de platas: Fiscalía de Los Lagos confirma detención de Diego Ancalao

Durante la jornada de este viernes, la Fiscalía Regional de Los Lagos, confirmó la detención de Diego Ancalao por la arista investigativa relacionada a la Corporación Kimün.

De acuerdo a lo informado desde el Ministerio Público, Ancalao fue detenido en la ciudad de Osorno, desde donde fue trasladado a Puerto Montt a la espera del control de detención y eventual formalización durante este sábado.

Kimün es investigada por el Ministerio Público por haber recibido $1.200 millones para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona. Las indagatorias surgieron luego de iniciar una investigación de oficio para pesquisar los traspasos de fondos desde el Gobierno Regional de Los Lagos, que en 2022 traspasó $ 8.800 millones a organizaciones por convenios.

Y, además, el 46% de los recursos fue entregado a tres entidades: Fundación Chinquihue, la cual es presidida por el mismo gobernador, con $ 1.628 millones; Fundación Participa, la cual se adjudicó $ 1.200 millones; y la Corporación Kimün, la cual recibió el mismo monto de dinero.

Ancalao en la antesala aseguró no tener vinculación con Kimün y señaló en un punto de prensa que “como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”.

El ex candidato presidencial ha sido relacionado a Kimün ante una revelación del vicepresidente de la Corporación, Arnoldo Ñanculef, en el sentido de que el presidente Jaime Huincahue había transferido cerca de 900 millones de pesos a los centros educacionales IP y CFT Los Lagos para sanear su delicada situación financiera. Luego, el 17 de julio se conoció a través del Diario Oficial que Huincahue, en representación de Corporación Kimün, había vendido ambos establecimientos a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), de la cual Ancalao es presidente y uno de sus representantes legales.

Ante tal transacción, Ancalao afirmó que “Fundelin tiene como objetivo aportar al desarrollo educacional, eso está en nuestra misión, y dentro de ese contexto es que el directorio decidió adquirir derechos y bienes porque encontramos que tenemos la capacidad de sacar adelante a esta institución”.

La fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, confirmó la primera orden de detención en el lío de platas. “Durante esta jornada y luego de haber finalizado una serie de diligencias investigabas por el caso de traspaso de dineros a fundaciones desde el Gobierno regional de Los Lagos, como Fiscalía Regional solicitamos al Tribunal de Garantía de Puerto Montt, una orden de detención en contra de Diego Ancalao Gavilán por su responsabilidad en delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estada en perjuicio del Fisco, entre otros”, afirmó la fiscal Wittwer.

En ese sentido, la persecutora informó que la audiencia de formalización en contra de Ancalao se realizará “cuando el tribunal lo disponga”.