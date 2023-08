“Me retrataron como si fuera líder de una banda criminal”, “fui imprudente”, “siento que la cagué”: las frases que marcaron la aparición de Daniel Andrade

Fue su primera aparición pública tras la polémica que generaron los convenios firmados entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Antofagasta. Daniel Andrade, fundador y en ese entonces representante legal de la fundación, entregó su versión de los hechos, en un caso que dejó al descubierto una serie de otras transacciones cuestionadas entre reparticiones públicas y fundaciones, y que mantiene al Ministerio Público indagando posibles fraudes al Fisco.

En una entrevista de más de dos horas con Contigo en La Mañana de CHV, Andrade abordó públicamente el lío de platas que lo vincula a él, a su expareja, la diputada Catalina Pérez, y al exjefe de gabinete de la parlamentaria y exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, en torno al convenio de $ 426 millones firmado por la fundación y el ministerio, desde donde han solicitado la devolución de los dineros.

A continuación, algunas de las frases que marcaron su aparición:

“Es el Minvu y en particular el seremi el que me contacta a mí”

Fue lo primero que dijo el exmilitante de RD al explicar su versión de los hechos. En el matinal, además, aseguró que le comentó personalmente a Contreras que en Democracia Viva no tenían “necesariamente la expertise”.

“No sé si con esto me ayudaron o me cagaron”

Respecto a su relación con el exseremi, aseguró que “no hemos trabajado en otras fundaciones. A estas alturas no sé quiénes son mis amigos. No sé si con esto me ayudaron o me cagaron”.

“Fui imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza”

En más de una ocasión, el fundador de Democracia Viva lamentó haber firmado los convenios entre su fundación y la Seremi de Antofagasta. “Mirando en retrospectiva yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado a mi gente cercana”. “Me sentí muy avergonzado de haber firmado esos convenios”, manifestó.

“Me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal”

En la entrevista televisiva, Andrade explicó cómo la situación ha afectado su vida personal, incluso señaló que esto lo “ha tenido mal. Al principio con crisis de angustia. En parte no salía también porque no me podía el cuerpo. Sentía como que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal”.

“La diputada Catalina Pérez no tiene nada que ver en este convenio”

Lo recalcó en más de una oportunidad, que su expareja, la diputada Catalina Pérez, no tenía relación alguna con el convenio firmado entre el Minvu y Democracia Viva. “La diputada Catalina Pérez no influyó en la conversación que yo tuve con Carlos Contreras, no influyó con terceros ni con nadie”.

Además, aseguró que la parlamentaria se enteró de la investigación de los convenios “10 días antes” que el medio Timeline publicara un reportaje del caso. “En las conversaciones iniciales ella no se enteró, se entera después cuando ya está avanzando el proyecto y ya está andando”.

“Aquí ninguno de estos fondos se ha ocupado para otra tarea que no sea la del convenio”

“No he recibido ningún fondo, ningún beneficio económico ni de la fundación ni de estos convenios, mis cercanos tampoco lo han recibido”, aseguró Andrade.

“Si el gobierno cree que es corrupción, sería bueno que se ingresara alguna normativa o proyecto de ley que justifique eso”

“Si no, todos los organismos privados, tanto fundaciones o empresas, que se relacionen con el Estado pueden ser indicados como corruptos cuando se han apegado a la ley”, manifestó el exdirigente estudiantil.

“Yo no me gané 426 millones”

En la ocasión, Andrade fue autocrítico y afirmó que este caso en parte se debió a su “inexperiencia e ingenuidad”, aclarando que “yo no no me gané 426 millones, estos se están ejecutando en un proyecto, que si no hubiésemos suspendido, se habría terminado en las fechas y las metas que se establecieron”.

“Siento que la cagué”

Fue parte de las declaraciones que entregó el ex RD respecto a la visión de su actuar.