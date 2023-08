Diego Ancalao y lío de platas en Los Lagos: “Yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”

El profesor y excandidato presidencial por la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, descartó estar relacionado con la Corporación Kimün y también haber recibido dineros de dicha corporación en el marco de los líos de plata que están siendo investigados por la Fiscalía regional de Los Lagos.

“Como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”, señaló Ancalao en un punto de prensa.

Ancalao ha sido relacionado a Kimün -corporación que está siendo investigada por la fiscalía debido a la transferencia de 1.200 millones de pesos para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona- ante una revelación del vicepresidente de la Corporación, Arnoldo Ñanculef, en el sentido que el presidente Jaime Huincahue había transferido cerca de 900 millones de pesos al IP y CFT Los Lagos para sanear su delicada situación financiera. Luego, el 17 de julio se conoció a través del Diario Oficial que Huincahue, en representación de Corporación Kimün, había vendido ambos establecimientos a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), de la cual Ancalao es presidente y uno de sus representantes legales.

Cuando a Ancalao se le consultó por la existencia de esa operación y del destino de esas platas, el profesor contestó que “es una pregunta que debe responder Kimün y entiendo que Fiscalía está solicitando los antecedentes. No me puedo referir a eso, porque la fundación que yo presido jamás ha postulado a un fondo público en ninguna región”.

Y prosiguió: “Algunos políticos han utilizado eso como una campaña de persecución, solo basado en mentiras. ¿Por qué hacen eso? Porque se aprovechan que un tiempo atrás, cuando intenté ser Presidente de la República, fui públicamente vapuleado y acusado de una sumatoria de mentiras, cosas que yo no he hecho. Hoy me utilizan como chivo expiatorio, pero quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa corporación investigada”.

Pero usted trabajó en Kimün, se le insistió. “Yo soy profesor, de título, soy estudiante de un doctorado en la universidad maorí Te Whare Wananga o Awanuiarangi de Nueva Zelanda y siempre he sido consultor y asesor. Desde enero a junio de 2023 presté asesorías profesionales en un programa del cual yo tenía experiencia porque en el Ministerio de Bienes Nacionales fui funcionario del área de regularización. Sí, presté servicios a Kimün”.

Luego Ancalao explicó que dejó la Corporación porque “comencé a notar que comunicacionalmente se me estaba vinculando con ella, incluso algunos decían que yo era dueño. Entonces decidí alejarme porque yo sólo era un prestador de servicios al mismo nivel que cualquier otro profesional”.

Respecto a la compra del Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Los Lagos, Ancalao señaló que “Fundelin tiene como objetivo aportar al desarrollo educacional, eso está en nuestra misión y dentro de ese contexto es que el directorio decidió adquirir derechos y bienes porque encontramos que tenemos la capacidad de sacar adelante a esta institución”.

El excandidato presidencial, de paso, aclaró que los establecimientos no estaban dentro de las garantías que entregó Kimün para adjudicarse el programa con el Gobierno Regional y sostuvo que “nunca nos hemos enterado de eso y no puede ser porque el IP y CFT no tienen bienes, no cuentan con propiedades. Lo que cuenta es sólo con alumnos y arriendos”.

“¿El Gore dice que los bienes inmuebles tanto del señor Huincahue como los de la Corporación Kimün eran parte de la garantía? Eso debe responderlo Kimün”, añadió.

Ancalao detalló que los establecimientos educacionales, que tienen nueve sedes a lo largo del país, “vienen pasando momentos difíciles, eso se encontraba dentro de la información (que nos entregaron antes de adquirirlo) y producto de eso es que tal vez los valores no son de los más elevados. Hay situaciones económicas que no se han resuelto y que las vamos a tener que ver nosotros. Estamos en ese proceso”.

Respecto a su relación con Jaime Huincahue, presidente de la Corporación Kimün, el profesor señaló que “el mundo mapuche es bastante pequeño, todos nos ubicamos. Independiente del pensamiento que tengamos, nos respetamos (...). Nos conocimos el año pasado en una recepción en la embajada de Nueva Zelanda”.

Y ante una consulta sobre las palabras del senador Fidel Espinoza (PS), quien lo vincula a Kimün y sostiene que deben ser investigados a fondo, Ancalao sostiene que “estamos haciendo una auditoría (en el IP y CFT). Cuando la terminemos, los resultados se los haremos llegar al senador y al Ministerio Público. Si encontramos algún elemento que amerite ser investigado, se lo haremos llegar a la fiscalía y al senador. El único problema es que el senador me ha metido en una situación a la cual yo no pertenezco, ha dicho que pertenezco a una corporación y no es así. Son errores que comete el senador y lo invito a seguir haciendo su trabajo”.