Los factores que obligaron al PC a extender la presidencia de Teillier y postergar debate por la sucesión

Hace 3 horas Tiempo de lectura: 5 minutos

El presidente del PC, Guillermo Teillier, junto al secretario general, Lautaro Carmona.

Priorizar la unidad partidaria de cara al proceso constituyente y evitar enfrascarse ahora en una discusión interna, que no será fácil, son las principales razones. El secretario general del PC, Lautaro Carmona, admite que hay un factor político que "no es muy misterioso". Con ello, el mandato de Teillier se prolongaría hasta inicios de 2023 o fines de 2022. El plazo exacto aún no está zanjado.