Tohá califica como “una decisión de prudencia” relevación de oficiales por muerte de conscripto Franco Vargas en Putre

La mañana de este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la decisión del comandante en jefe de Ejército, general Javier Iturriaga, de relevar del mando a dos oficiales a cargo de la instrucción militar en la que murió el soldado conscripto Franco Vargas, de 18 años, en la división de Putre, Región de Arica.

“En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”, declaró ayer lunes el general Iturriaga.

Bajo ese contexto, la ministra señaló que la instrucción del alto mando del Ejército “es una decisión de prudencia, de apartar de sus funciones a las personas que tenían la responsabilidad en ese momento”.

No obstante, aseguró que “hay que esperar la investigación para ver si efectivamente tienen responsabilidad en la manera en que actuaron y en la evolución que tuvieron los conscriptos”.

Comandante en jefe de Ejército, general Javier Iturriaga.

En esa línea, Tohá afirmó que su par de Defensa, Maya Fernández, “ha estado encima de este caso, ha tenido contacto con los familiares, tanto del conscripto fallecido como de los demás que han sido afectados en esta situación”.

En ese sentido, aseguró que desde el gobierno han “insistido con mucha fuerza que la justicia debe identificar claramente qué es lo que pasó en este caso. No es normal que un grupo de jóvenes de esa edad lleguen a una situación de tal gravedad como la que se vio aquí y hay que establecer claramente qué fue lo que pasó”.

“Y si hubo algún tipo de error en el procedimiento, que se cursen las responsabilidades que corresponden”, sostuvo la ministra del Interior.