“No hay nada más progresista”: Cariola afirma que su compromiso como presidenta de la Cámara es avanzar en seguridad

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), se refirió la mañana de este martes a la nueva agenda de seguridad que se está elaborando con los distintos comités de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El pasado 2 de mayo, la mesa de la Corporación encabezada por la parlamentaria comunista, se reunió con el gobierno para elaborar un nuevo fast track legislativo en materia de seguridad.

En esa ocasión, Cariola dijo en un punto de prensa que el objetivo es poder desarrollar un trabajo legislativo común, “que nos permita congeniar las prioridades que tiene el Ejecutivo, con las prioridades que tiene la Cámara de Diputados”, y recordó que una cita en el mismo tenor se tuvo semanas atrás con el Senado.

Para sacar adelante esta nueva agenda, la legisladora adelantó que se programó una reunión tripartita para la mañana de este viernes 10 de mayo, entre el gobierno, el Senado y la Cámara.

En diálogo con Radio ADN, en esta jornada la congresista reafirmó su compromiso en avanzar en seguridad y negó que desde su sector haya existido una conducta obstruccionista en esta materia.

“Para mí, por lo menos, no hay nada más progresista que defender uno de los principales derechos fundamentales que tienen los chilenos y chilenas y las personas, que es salir a la calle, ir a su trabajo y poder llegar vivos, tranquilos, seguros, seguras, que las mujeres nos sintamos seguras en la calle”, dijo.

Y luego agregó: “Entonces, ante eso, evidentemente que tenemos disposición y además convicción de avanzar en una agenda de seguridad de manera responsable, poniendo en el centro el interés de los chilenos y chilenas y haciéndonos cargo, evidentemente, de los desafíos que tenemos”.

Valparaiso, 17 de abril de 2024 Karol Cariola y Gaspar Rivas durante la Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

Sobre los cuestionamientos que surgieron desde la oposición tras su elección como presidenta de la Cámara, señaló: “A mí me parece que no es justo generar un prejuicio respecto de la acción o el comportamiento, porque acá se ha tratado de instalar de que hay un sector político que obstaculiza las agendas legislativas. Y acá nunca ha habido, de parte de un sector político del progresismo, de la izquierda, una obstaculización, lo que ha habido son perspectivas distintas de discusión, y eso se han puesto sobre la mesa”.

En ese sentido, apuntó que esas distintas perspectivas son parte del ejercicio legislativo, “y lo que no me parece correcto ni justo es que a raíz de esas diferencias de opinión se hagan juicios o prejuicios en torno a si uno está o no con la seguridad pública”.

“Yo creo que hoy día no hay nadie en nuestro país que no tenga plena conciencia de que nuestro mayor desafío es buscar caminos para combatir el crimen organizado, para combatir la delincuencia y asegurar la seguridad de los chilenos”, recalcó.

Cariola también planteó que “una persona tiene que ser juzgada por las acciones que lleven la responsabilidad del cargo. La responsabilidad que uno pueda tener en lo particular o el rol que pueda tener como parlamentario o parlamentaria, como representante de un sector político, es una cosa, y otra cosa distinta es el rol que uno puede tener en la responsabilidad del mando de una institución que además se configura como uno de los tres poderes del Estado”.