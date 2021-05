Marcela Cubillos, constituyente electa por el distrito 11: “La centroderecha ha aceptado en silencio aquellas consignas más populistas que la izquierda le pone por delante”

hace 53 minutos

La ex UDI, quien se desempeñó como ministra de Educación en el segundo mandato de Piñera, obtuvo la segunda mayoría de votos a nivel nacional en lo que respecta la convención constitucional. Una anomalía entre los 155 cupos, obtenidos mayoritariamente por independientes y la izquierda. "Quedamos en una posición muy compleja. No solamente con el mal resultado de nuestro sector, si no también de esa centro izquierda llamada a ser un factor de moderación", dijo Cubillos.