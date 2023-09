“Me da tristeza ver a Matías Walker”: el enigmático mensaje del presidente de la Cámara que desconcertó a la DC

La madrugada del 2 de septiembre, el pantallazo de una publicación hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), comenzó a compartirse en los grupos de WhatsApp de la Democracia Cristiana y de Demócratas.

“Me da tristeza ver a M. Walker tratando de recoger parte de lo que fuimos en un esfuerzo personal. Sin ideología. Sin sentido de país. Solo en un intento personalista que durará menos que una flor”, decía le mensaje compartido en X (anteriormente conocido como Twitter).

La verdad es que, ante sus dichos, dentro de los partidos hay más preguntas que respuestas.

La historia entre Matías Walker y la DC es conocida: el senador renunció al partido el año pasado, luego de hacer campaña por el Rechazo, pese a que institucionalmente la decé respaldó la opción Apruebo en el plebiscito de septiembre. Luego, y en compañía de la senadora Ximena Rincón, fundó Demócratas, que aspira a convertirse en un referente del centro político.

Actualmente, la tienda de Rincón y Walker está prácticamente igualada a la DC en cuanto a representación parlamentaria: posee dos senadores y cuatro diputados, mientras que la Democracia Cristiana tiene cuatro diputados militantes y solo un senador más.

25 DE JULIO DEL 2019 RETRATO AL DIPUTADO MATIAS WALKER EN EL CONGRESO NACONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

En ese escenario, las relaciones entre los democratacristianos y los demócratas no son las mejores. Sin embargo, el mensaje del diputado Cifuentes logró desconcertar a los falangistas. Según cuentan, no ha habido roces entre Cifuentes y Walker particularmente. Es más, los dos comparten una asesora y representan a la misma región, Coquimbo. Por eso, no se explican que hoy, como presidente de la Cámara, caiga en este tipo de prácticas.

Dentro del círculo de Cifuentes comentan que su molestia podría deberse a que el senador haya intentado reclutar a militantes de la DC para que se unan a Demócratas.

El tema no quedó ahí. Desde las colectividades aseguran que, tras la publicación, hubo comunicación entre Walker y el jefe de la bancada de diputados DC, Eric Aedo. Según cuentan, él solicitó a los demás parlamentarios no compartir la publicación. También se eliminó un retweet que hizo la cuenta oficial de la bancada decé al mensaje de Cifuentes.

Eso sí, hasta el momento, se mantiene un retweet de la secretaria general de la DC, Cecilia Valdés.

Si bien Walker no respondió, algunos de sus compañeros de partido sí lo hicieron. “Qué triste un comentario a toque de nada, contra un gran senador como Matías Walker, de parte de quien se supone debe ser una figura de unidad como es el presidente de la Cámara de Diputados. Al parecer, no está de moda entender el respeto por los cargos que se ejercen”, escribió el abogado Gabriel Alemparte, vicepresidente de Demócratas.

A la 1.18 horas de la madrugada del sábado, Cifuentes publicó otro mensaje, en que, sin mayor contexto, señaló: “Una cena de mentira. Eso es lo que ocurrió hace unos días. La minería es fundamental para Chile. Pero está atascada por diferentes visiones que la obstaculizan. Parte importante de responsabilidad tiene este gobierno”.

Fuentes del partido apuntan a que se refería a la comida anual de la industria que organiza la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que este año conmemoró 140 años de historia. El evento contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, la ministra Aurora Williams (Minería), parlamentarios y representantes del mundo empresarial.

Desde el entorno de Cifuentes apuntan a que “ese día, en su recorrido por el interior de la región, se encontró con varias quejas de personas que están sin trabajo y cuyas esperanzas son que se aprueben los permisos para varios proyectos de exploración (minera) que podrían significar fuentes laborales y están parados”.

El presidente de la Cámara fue consultado sobre sus dichos, pero, hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta de su parte.