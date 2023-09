Tono conciliatorio marca cena de Sonami, a diferencia de 2022: Boric destacó acuerdo del royalty y Riesco pidió priorizar crecimiento económico

“Agradezco por el tono, porque la verdad es que el año pasado fue un poco más difícil”. La frase inicial con que el Presidente Gabriel Boric comenzó su intervención en la Cena Anual de la Minería 2023, organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), fue el preludio de un discurso que marcó un claro contrapunto con lo sucedido un año atrás.

“¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha hecho una declaración diciendo que es el momento?”, decía el mandatario en el mismo evento de 2022, el primero en que le tocó participar, en medio del crispado debate en torno al proyecto de royalty minero.

365 días más tarde, Boric optó por agradecer el resultado final de dicha discusión.

“Quiero destacar la ley de royalty minero, que le digo don Jorge (Riesco), fue menos de lo que nosotros queríamos, fue algo más de lo que ustedes querían, pero logramos ponernos de acuerdo”, señaló, y destacó que “después de haber llegado a ese acuerdo, se destrabaron también inversiones”.

El cambio de tono fue evidente. “La gracia de lograr acuerdos es esa, que nadie va a llegar al 100% de lo que pretendía, de que todos tenemos que movernos un poco”, remarcó Boric.

En esa línea, también defendió que el proyecto concluyó con “un mecanismo que es equilibrado, que entrega las certezas que la industria minera necesita para poder invertir y operar en el territorio, y que brinda recursos nuevos y muy necesarios para el desarrollo de las comunas mineras y de mayor pobreza”.

En un discurso que se extendió por poco más de 40 minutos, el mandatario agradeció además el “poder salir de posiciones más defensivas” y centró gran parte de sus palabras en la necesidad de alcanzar acuerdos políticos que viabilicen tanto la reforma de pensiones, como el pacto fiscal. Todo, aseguró, en el marco de una economía que retomará una senda de crecimiento y donde las inversiones en el sector minero se empezarán a destrabar.

“Ahora tenemos la posibilidad de volver a crecer. Este año las cifras van a empezar a mejorar; el próximo, si hacemos las cosas bien, vamos a mirar desde un escalón más arriba y ya el año subsiguiente, si nos ponemos de acuerdo y destrabamos las peleas políticas, no me cabe ninguna duda que vamos a poder estar todos orgullosos, porque no tenemos el derecho de farrearnos las condiciones materiales que tiene Chile para crecer”, manifestó Boric, enfatizando que su “convicción de poner al crecimiento hoy día en la agenda del gobierno, no es una concesión para la redistribución, es una convicción profunda, porque sé que cada punto de crecimiento significan cerca de US$800 millones”.

En la ocasión, el Mandatario entregó dos noticias relevantes para el sector. Primero, aseguró que el directorio de Enami aprobó este jueves la realización del estudio de preinversión del proyecto de modernización de la Fundición Hernán Rivera Lira, de Enami, uno de los aspectos que estuvo en el centro de las diferencias entre el exsubsecretario Willy Kracth, y el exvicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce.

“Esto implica avanzar con rapidez con los estudios formales para tomar la mejor decisión posible sobre este proyecto, con los mejores antecedentes sobre la mesa, porque Chile necesita fundición”, afirmó Boric.

También aseguró que instruyó a la ministra de Minería, Aurora Williams modificar exigencias a permisos para la pequeña minería.

“Sabemos que el actual requisito de elaborar proyectos de explotación y cierre (PEC) no se ajusta a la realidad de los pequeños mineros, y que generalmente no tienen ni los recursos ni la información suficiente para formularlos, por eso he instruido a nuestra ministra Aurora Williams a realizar una modificación al Decreto Supremo N°30 para que en el más breve plazo los productores de menos de 1.000 toneladas mensuales solo tengan que presentar los datos relevantes del proyecto y un plan de seguridad, y de esta forma, sin descuidar la prevención, quitaremos un obstáculo para el inicio de nuevos proyectos en la pequeña minería”, sostuvo.

Jorge Riesco, presidente de la Sonami.

El discurso de Riesco

Más temprano, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, había pedido enfatizar políticas que impulsen la actividad económica. También en un tono conciliatorio, el directivo aseguró entender “la necesidad de recaudar más”, pero sí indicó que “el alza de impuestos -entendida sólo como alzas de tasas impositivas- no es el camino adecuado, menos aún, cuando nos urge atraer inversiones”.

En esa línea, señaló su preocupación en torno a que dicha materia “no está colocada en los primeros lugares de los desafíos que como país debemos enfrentar”.

Así, enfatizó que el crecimiento “ha sido y será la principal fuente de mayor recaudación para el Estado”, y agregó que “necesitamos agrandar la torta, o de lo contrario no se generarán los recursos para atender las demandas ciudadanas”.

Riesco también recordó que la tramitación del royalty minero dejó la carga tributaria efectiva “un par de puntos porcentuales por sobre nuestros competidores”, lo que lamentó por sus potenciales efectos al momento de destrabar inversiones.

“Ahora tendremos que ver sus efectos y, en esa línea, esperamos que no sea un tope para la inversión. Por ello, las certezas en otros planos, junto con la evaluación de otros instrumentos, son clave para romper la inercia de la industria y apurar el ritmo”, remarcó.