“Mezquindad”: gobierno llama a la UDI a disculparse por carta a Boric y dice que estrategia del Ejecutivo será dialogar “con quienes muestran voluntad democrática”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó este lunes la decisión de la UDI de condicionar el diálogo con el gobierno respecto a la reforma previsional a la salida de Giorgio Jackson del gabinete, luego que el viernes anunciaran que se bajaban de la mesa técnica.

En un punto de presa en el patio Los Naranjos, la secretaria de Estado se refirió a la ofensiva del gremialismo, cuya condición para volver a sumarse a la discusión de la reforma de pensiones es que Jackson salga del gobierno. Esto luego del robo que sufrió el Ministerio de Desarrollo Social el pasado miércoles, en que mediante el cuento del tío ladones robaron 23 notebooks y una caja de seguridad desde las dependencias de la cartera.

La ministra dijo que “las urgencias ciudadanas no pueden depender de un chantaje circunstancial en el marco de la pelea política pequeña”, en referencia a la decisión del gremialismo.

En esa misma línea, Vallejo hizo un llamado a la UDI, para que sea posible sacar adelante dicha reforma, que es uno de los pilares del Ejecutivo.

“Queremos llamar a la UDI a una profunda reflexión”, enfatizó la vocera, argumentando que en políticas tan importantes para la ciudadanía “no puede primar la mezquindad”.

A la vez, la secretaria de Estado dijo que la UDI debe disculparse por la carta enviada al Presidente Gabriel Boric -firmada por 23 parlamentarios gremialistas pidiendo la salida del jefe del Mideso-, pues en ella se imputan delitos a un ministro, los cuales hasta ahora no tienen asidero, pues Jackson no es imputado en la causa, y que fue la principal razón para que el Mandatario no contestara a dicha misiva.

Esa carta fue calificada por La Moneda como “calumniosa, injuriosa e infame”.

En concreto, Vallejo recalcó que la estrategia del Ejecutivo será dialogar “con quienes muestran voluntad democrática”.

En ese sentido, dijo que el gobierno valora a sectores de la oposición que están dispuestos a dialogar, “como Evópoli y RN en pensiones”, detalló, sumando a ese grupo también a Demócratas, a la Democracia Cristiana y al Partido de la Gente.

“La estrategia de gobierno siempre ha sido dialogar con aquellos que han mostrado flexibilidad, al mismo tiempo que el gobierno ha flexibilizado sus posiciones, porque de eso se trata la democracia, sobre todo cuando no tienes la mayoría para aprobar los proyectos de ley”, apuntó la ministra.