Ministra Rubilar critica a “una parte” del Colegio Médico “que finalmente desvía el foco de lo realmente importante”

La vocera de gobierno, Karla Rubilar criticó a un sector del Colegio Médico por los cuestionamientos que han realizado respecto a la entrega de información por parte del gobierno respecto al coronavirus.

Rubilar fue consultada en el matinal Bienvenidos de Canal 13 por las declaraciones de la presidenta del gremio, Izkia Siches, quien es parte de la Mesa Social Covid-19 del gobierno, quien habló en Radio Cooperativa de “oscurantismo” en la entrega de datos sobre el virus; así como otras críticas por parte de integrantes de la directiva donde aseguraron no conocer la estrategia del gobierno en esta materia.

Al respecto, Rubilar indicó que "a mi me sorprende que sigamos teniendo un rol del Colegio Médico, y no voy a hablar del Colegio Médico completo, sino que de una parte que finalmente desvía el foco de lo realmente importarte. Cualquiera de nosotros cuando desvía el foco de lo realmente importante no está sumando”.

“La comisión social Covid-19 no la integra solamente el Colegio Médico, sino que también otros integrantes y esos integrantes no han tenido ese tipo de comentarios (...). Recordemos que el Colegio Médico es una entidad gremial, no una entidad de expertos, los expertos están en las sociedad científicas”, agregó la vocera de gobierno.

Para asegurar, finalmente que "el llamado es a que la información está, la estrategia está, es absolutamente clara. Hemos optado por un modelo similar al de Corea del Sur en lo que compete a los exámenes. Hemos tomado una decisión similar al de los países que están hablando de cuarentenas alternativas, estratégicas, focalizamos las cuarentenas en los lugares donde tenemos que generar el aplanamiento de la curva”.