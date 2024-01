“Negligencia y “premio” a la delincuencia: oposición y oficialismo reaccionan a beneficiario de pensión de gracia que fue condenado por homicidio

El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha estado en la polémica debido a las pensiones de gracia que otorgó tras el estadillo social. Sobre todo porque durante este domingo se informó que uno de las personas beneficiadas está condenado por homicidio. Lo que ha producido la reacción de distintos parlamentarios.

Según consignó el medio El Líbero, Jesús Véjar Vega, condenado por homicidio en 2015 y que ya tenía antecedentes penales, recibe una pensión cercana a los $600 mil tras ser detenido por desmanes en octubre de 2019 en la Plaza Belén de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

El sujeto cumple una sentencia por asesinar a puñaladas en el tórax y en la cara a un recolector de basura en Alto Hospicio en 2014. A pesar de ello, en agosto de 2022, la Comisión Especial Asesora del Presidente aceptó su postulación al beneficio, otorgándole “dos sueldos mínimos no remuneracionales” mensuales de por vida. Véjar es uno de los 40 pensionados en el contexto de apremios sufridos en el estallido de 2019 que tiene antecedentes penales.

Las reacciones de la Oposición y del Oficialismo.

Ante esto, el senador de Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira señaló que esto es como un “premio” a la delincuencia. “Es fortalecer la delincuencia y el crimen organizado, que comete delitos con armas de guerra, y en un escenario en que hoy día se cuestiona a la policía y a su director general, y a estos señores se les entrega pensión vitalicia, cuando eso debiera estar radicado en personas que sufren y lo necesitan en casos ocasionales”, expresó.

“Es hora que el Gobierno tome mayor responsabilidad porque la entrega de estas pensiones y los indultos que se dieron, verdaderamente son de una irresponsabilidad institucional, en donde no solamente es responsable el presidente, sino que también sus ministros y sus asesores. No podemos después de dos años seguir invocando la falta de experiencia”, añadió.

Junto con ello, su compañero de partido y diputado, Henry Leal, indicó que “ahora, una persona condenada por homicidio, una persona que asesinó a otra tiene pensión de gracia entregada por el Presidente Gabriel Boric. Presidente, ya es tiempo de que hable, que asuma su responsabilidad y no siga guardando silencio”.

“No se siga escudando, no le podemos estar pagando pensiones de gracia vitalicias todos los meses a un homicida. Cómo no fueron capaces de revisar sus antecedentes. O esto es negligencia o simplemente no les importó nada, y se le entregó para cumplir a la primera línea, para cumplirle al ‘octubrismo’. Rompa presidente los lazos con el ‘octubrismo’ que destruyó Chile y póngase del lado de los chilenos y termine con estas pensiones de gracia que son un escándalo”, argumentó.

Por su parte, Andrés Jouannet, diputado y Presidente de Amarillos por Chile, manifestó que “esto parece un trabajo bien hecho de un grupo de personas que se encargó de entregar pensiones de gracia a los delincuentes aquí. Ya el gobierno tiene que responder y el instituto de Derecho Humano también. No puede ser que en este país se le entreguen pensiones de gracia a los delincuentes. Y esto ya parece una cuestión orquestada. No me vengan a decir que esto así, alguno o no. Ya son demasiados los casos”.

Desde el oficialismo, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter explicó que si bien algunos casos deben ser revisados, debe ser con la información completa. “Que la persona que los otorga tenga los antecedentes penales arriba de la mesa”, expresó.

“Sin embargo, también quiero ser muy claro no creo en esta teoría a rajatabla que dice que ninguna persona que tenga ningún antecedente penal puede recibir nunca una pensión de gracia porque si una persona a los 15 años se robó unos fideos de un supermercado y 30 años después resulta que, qué sé yo, es secuestrado y torturado por un agente del Estado bueno obviamente que en ese caso yo estaría de acuerdo con que hay una pensión de gracia”.

Por último, Juan Santana diputado del Partido Socialista (PS) se refirió al tema señalando que “el gobierno ha señalado que está abierto, según lo que yo entiendo, a hacer modificaciones respecto a estas pensiones. Y por eso digo, no es una discusión, no es un debate en blanco y negro. Es una discusión en donde hay que abordar naturalmente el caso particular de cada situación. Y eso es lo que yo entiendo, que el gobierno tiene la voluntad y ha manifestado de hacer”.