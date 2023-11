“No corresponde”: exvocero de Piñera responde a Boric por apuntar a gobierno anterior en materia de migración

El exministro vocero durante la segunda administración de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI), respondió esta tarde al emplazamiento que el Presidente Gabriel Boric hizo a la oposición por los cuestionamientos a su gestión en materia de seguridad y migración. “Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses”, apuntó Boric.

Al respecto, Bellolio se sumó a las críticas que provocaron estos dichos en su sector y aseguró que “a casi dos años de iniciado este gobierno, ya no sirven los falsos empates ni tratar de culpar a otros”.

“El gobierno tiene que hacerse cargo hoy día de la crisis de seguridad. No mas diagnósticos y más acciones. Las personas no quieren escuchar por qué han aumentado los delitos violentos, por qué han aumentado los homicidios y los secuestros, quieren que simplemente no ocurran. Por lo tanto, tratar de buscar responsabilidades de lo que paso hace tres, cuatro o cinco años, simplemente no corresponde”, sostuvo.

El Mandatario emplazó a la oposición luego de que la bancada de Renovación Nacional amenazara con presentar una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, si es que no se concretan -de aquí a fin de año- 12 mil expulsiones administrativas de extranjeros que están de forma irregular en el país.

La advertencia del sector, además, se enmarca en lo que han denominado como una “crisis de seguridad” que, bajo su criterio, estaría sufriendo el país. Esto, considerando los últimos secuestros registrados, además del ataque que sufrió una funcionaria de Carabineros con una granada. En todos esos hechos se han visto involucrados ciudadanos extranjeros.

En ese sentido, Bellolio llamó a La Moneda a “tomar la decisión real y concreta de enfrentar el crimen organizado, de enfrentar la crisis de seguridad que estamos viviendo”.

Fallida cita del gobierno con exautoridades de Piñera

Desde el gobierno convocaron ayer a exministros y exsubsecretarios del gobierno de Sebastián Piñera, para sostener una reunión en La Moneda y abordar soluciones a la crisis. Sin embargo, ninguna de las exautoridades convocadas llegó, algo que fue criticado por el Jefe de Estado: “Cuando se invita, por ejemplo, a autoridades y exautoridades para que, en su experiencia, nos puedan colaborar en torno a este interés que es común, uno espera que colaboren”.

Ante la ausencia de sus pares en la cita y los cuestionamientos del Presidente, Bellolio argumentó que “por supuesto que siempre se puede colaborar, pero cuando el gobierno decide ir a atacar a la oposición, invitarlas a colaborar y después criticarlas, simplemente no se entiende”.

Y agregó que “las personas no quieren mas de esta ambigüedad del gobierno con respecto al delito, tiene que enfrentarse con fuerza y decisión. No más culpar a terceros, no más desviar la atención, y francamente ponerse a trabajar por la seguridad de todos los chilenos y chilenas”.