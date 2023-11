Tohá falla en intento para sumar a Chadwick a mesa de seguridad y oposición escala sus críticas

La ausencia de exautoridades de los dos gobiernos pasados del expresidente Sebastián Piñera fue nuevamente notoria este lunes en la mañana en La Moneda.

A partir de las 11 horas comenzaron a llegar a Palacio algunos exministros y exsubsecretarios del Interior, convocados por la actual titular de la cartera, Carolina Tohá (PPD), con el fin de sondear un nuevo acuerdo en materia de seguridad pública debido a la crisis generada por episodios de secuestros y un ataque con una granada a una carabinera.

Estas situaciones habían tensionado las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición, al punto que la ministra Tohá fue amenazada por diputados de RN, que advirtieron, la semana pasada, que presentarían una acusación constitucional si es que no expulsaba a 12 mil inmigrantes irregulares antes de fin de año.

La convocatoria a esta nueva cita, sin embargo, fue selectiva. Por ejemplo, no fue invitada la exministra Izkia Siches, tampoco Mario Fernández (DC), Rodrigo Hinzpeter (ex-RN), Víctor Pérez (UDI) ni Edmundo Pérez Yoma (ex-DC), que también fueron titulares de la cartera.

En cambio, sorpresivamente en la lista de personas a quienes se les cursó la invitación sí estaba el exministro Andrés Chadwick (UDI). También estaban Rodrigo Delgado (UDI) y los exsubsecretarios Juan Francisco Galli (RN y Rodrigo Ubilla (RN).

Inicialmente, algunos de ellos habían sido convidados para una cita que se realizó el jueves a las 17 horas, pero debido a que la citación -extendida ese mismo día en la mañana- había llegado “muy encima” ningún dirigente de oposición llegó.

Debido a ello, el viernes pasado el equipo de Tohá realizó otro intento con una nueva reunión para este lunes.

Sin embargo, la señal de los representantes de derecha se hizo sentir con mayor claridad en esta ocasión: todos ellos volvieron a restarse, por razones de forma y de fondo, en una muestra de distancia y desconfianza con el gobierno.

Entre exautoridades de las administraciones de Piñera causó extrañeza y cayó mal que el Ejecutivo intentara sumar a Chadwick, en circunstancias que ningún personero del Ejecutivo ha hecho todavía una autocrítica por haber acusado constitucionalmente al exministro.

A fines de 2019, en momentos en que Chadwick ya había renunciado a su cargo, en gesto de responsabilidad política por el manejo del estallido social, la oposición levantó un libelo contra él por “haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los DD.HH.”.

De hecho, el Presidente Gabriel Boric cuando era diputado votó a favor del libelo y, en representación de la Cámara, le correspondió defender el escrito ante el Senado. Entonces también eran diputados y votaron a favor el actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), y la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo (PC), al igual que el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien en 2019 era senador.

Finalmente, la acusación fue aprobada, a fines de 2019, por la Cámara y el Senado, dejando a Chadwick inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.

El diputado Henry Leal (UDI), quien es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, dijo que “me parece impresentable la falta de delicadeza del gobierno al invitar al exministro”. “Fueron ellos, incluyendo al Presidente actual, quienes se ensañaron con Andrés Chadwick. Le votaron en contra todos los proyectos de seguridad, le presentaron una acusación constitucional, lo destruyeron. Y que ahora lo estén invitando para dar consejos de seguridad, perdón la expresión, pero encuentro que son unos patudos”, comentó.

La diputada Alejandra Placencia (PC), quien es parte de la misma instancia de la Cámara, señaló que “siempre es bueno pedir opiniones, sobre todo de lo que no hay que hacer. Para eso sirve mucho la opinión de los que crearon el problema que vivimos hoy. Recordemos que fue bajo el mando del exministro Chadwick y el subsecretario Ubilla cuando se agudizó el narcotráfico y aparecieron nuevos tipos de criminalidad. Acá lo que urge es fortalecer aun más la institucionalidad”.

Jaime Araya (independiente PPD), también miembro de la comisión, manifestó que “nadie puede negar la fuerte ascendencia que tiene el exministro Chadwick sobre su sector político. La invitación es un acierto, independientemente del juicio que pueda tener de Andrés Chadwick, es innegable que su experiencia es un instrumento valioso”.

En tanto, el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, afirmó sobre la ausencia de Chadwick que “la vendetta política y la respuesta con la misma respuesta (una acusación) hoy no se justifica, a menos que haya algunos sectores en la oposición que no entiendan la complejidad de los temas de seguridad”.

Señal opositora

Además del ruido que generó la invitación a Chadwick, en la derecha cuestionaban la forma.

La invitación se hizo mediante un correo electrónico, que, según algunos destinatarios, no precisaba el objetivo de la reunión.

Tampoco hubo llamadas telefónicas de parte de la ministra Tohá para persuadir a los representantes opositores.

Ello se sumaba a un clima político adverso. En la derecha creen que el gobierno no ha asumido debidamente sus responsabilidades ni ha adquirido compromisos concretos para reforzar la agenda de seguridad. Por el contrario, exautoridades de la administración de Piñera ven que la ministra Vallejo, en sus vocerías, tiende a culpar al gobierno anterior.

“¿Qué sentido tiene pedirnos ayuda al mismo tiempo que nos pegan públicamente? Creo que no se está haciendo una convocatoria honesta”, sostiene un antiguo colaborador de Piñera.

A pesar del evidente desmarque de la derecha, a la cita de este lunes en La Moneda al menos asistieron más exministros y exsubsecretarios que el jueves pasado. Todos ellos ligados a la alianza gubernamental o a grupos no alineados con la oposición ni con el oficialismo, como la DC y Amarillos.

Entre los asistentes de este lunes estaban nuevamente los exministros José Miguel Insulza (PS, actual senador) y Jorge Burgos (Amarillos y ex-DC). También concurrieron los exsubsecretarios Jorge Correa (DC), Mahmud Aleuy (PS), Guillermo Pickering (DC) y Felipe Harboe (ex-PPD).

Pickering sostuvo tras la cita que “me extrañó mucho que se hubieran restado exministros y exsubsecretarios de un sector político”.

Correa, en tanto, aseguró que “quisiera lamentar la ausencia de personeros de derecha”.

Ubilla desmiente a Vallejo

La ausencia de personeros de derecha fue abordada también por la ministra Vallejo, quien acusó una “una contradicción que se pida diálogo, pero no se venga a dialogar, es absurdo”. “Si hay un espacio en La Moneda misma, con las autoridades de Interior para conversar en materia de seguridad y la oposición dice que no hay diálogo y no viene a dialogar, así no se puede”, dijo.

Sin embargo, inmediatamente le respondió el exsubsecretario Ubilla, quien si bien no acudió a las dos citas convocadas por Tohá, sí asistió el 30 de octubre a un encuentro coordinado por Monsalve. “Ministra (Vallejo), infórmese, estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en la agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político”, manifestó.

La versión de Ubilla fue corroborada por la misma Tohá. “El exsubsecretario Ubilla tiene razón. Ha habido muchas reuniones, muchos contactos, y particularmente una instancia de trabajo con la subsecretaría. Pero el día viernes, cuando la subsecretaría los invitó a constituirse con motivo de estos últimos hechos, no concurrieron”, señaló la ministra, quien en un nuevo llamado a retomar las conversaciones, añadió que de “las peloteras entre sectores políticos no ha salido nada bueno, de la cooperación sí”.

Pese a ello, parlamentarios de oposición arremetieron especialmente contra Vallejo y Tohá por dar, a juicio de ellos, información imprecisa en materia de agenda legislativa y de cifras de migración.

“La ministra Vallejo debe ser cuidadosa con sus palabras”, aseguró el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien señaló que la agenda de seguridad está paralizada por responsabilidad del gobierno.

“Este gobierno tiene que hacerse cargo y no tratar de instalar cifras que no se condicen con la realidad. Hoy la ministra Vallejo, nuevamente miente miente, porque algo queda”, añadió el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad, quien también le reprochó a Tohá usar “mañosamente” las cifras de inmigración.