Jaime Quintana y suspenso por asistencia de Boric a cambio de mando en Argentina: “No entendería que el Presidente no fuera”

El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, se refirió este martes a la eventual asistencia del Presidente Gabriel Boric al cambio de mando en Argentina el próximo 10 de diciembre, en que el mandatario electo, Javier Milei, asumirá como nuevo jefe de Estado tras ganar el balotaje electoral al peronista Sergio Massa.

Las declaraciones de Quintana, quien además es integrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se dan luego de que este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dejara en suspenso la asistencia de Boric a la ceremonia en que Alberto Fernández dejará oficialmente la Presidencia de Argentina.

“El Presidente ahora está además con una agenda muy intensa en materia internacional, pero además va a tener una agenda muy intensa y seguirá teniendo una agenda muy intensa en regiones, en materia económica, en seguridad. Por lo tanto, ahí depende mucho de la agenda presidencial”, remarcó la portavoz ese día.

Consultado al respecto, el timonel oficialista señaló en diálogo con Radio Pauta: “Yo no entendería que el Presidente no fuera. Yo no he hablado con el Presidente, pero no sé de dónde surge esto, de que él podría no ir”.

El parlamentario del PPD además apuntó a que el argumento de la “agenda intensa” del Mandatario es una situación que “siempre es así”. “Nosotros tenemos también emergencias que pueden cambiar eso, pero yo parto de la base de que en abril del año pasado, cuando llevaba un mes en el gobierno, su primera visita de Estado fue a Argentina, y no fue por (Alberto) Fernández, fue porque el Presidente entiende que la integración con este país es muy importante, nuestra relación con Argentina es estratégica y no depende de quien esté temporalmente en La Moneda”.

Luego insistió: “Por lo tanto, yo no entendería que el Presidente no fuera, me imagino que asistirá de todas maneras”.

El domingo, a través de redes sociales, el Presidente Boric saludó a Milei tras su triunfo, manifestando que trabajará “incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas”.

“Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como Presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

En tanto, este martes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aseguró sobre las relaciones con el país vecino tras el triunfo de Milei que “vamos a seguir trabajando para profundizar la amistad y las relaciones entre ambos países, porque tenemos desafíos que son comunes”.

“Con Argentina no solo nos une una larga frontera, tenemos una historia común y sobre todo tenemos un futuro común, que nos permite proyectarnos hacia el Pacífico y el Atlántico y, en ese marco, el gobierno de Chile va a seguir trabajando para profundizar las relaciones entre ambos países y generar condiciones de progreso a ambos lados de la Cordillera de Los Andes”, agregó.