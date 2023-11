Boric tras elección presidencial en Argentina: “Vamos a designar a un embajador con las mejores competencias, pero lo designo yo, no al otro lado”

En el marco de la firma del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, el Presidente Gabriel Boric se refirió este martes a las elecciones presidenciales de Argentina, donde resultó electo el diputado y candidato ultralibertario, Javier Milei.

“El pueblo chileno con el argentino son pueblos hermanos, por lo tanto, mi deber como presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a dudas existen entre el presidente electo y el gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y países tengan relaciones de Estado con altura de miras y sigamos promoviendo la integración en el máximo nivel”, aseguró.

Consultado respecto a si la tendencia política de Milei, contraria a la de Boric, podría afectar en que el gobierno escoja a un embajador de Chile en Buenos Aires con militancia política -como lo fue, por ejemplo, Bárbara Figueroa (PC)-, el Mandatario respondió que designará a “un embajador con las mejores competencias”. Fue ahí que en un tono tajante agregó: “Pero el embajador lo designo yo, no al otro lado”.

“Eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina, y que no les quepa duda que, independiente de las diferencias, esas diferencias políticas no nos pueden nublar en que nuestra integración entre ambos países es absolutamente necesaria y es lo que yo voy a defender durante todos los años que nos quedan de mandato”, afirmó.

Tras la salida de Figueroa, actual secretaria general del PC, quedó en su reemplazo Alberto Rodríguez, encargado de negocios de la embajada. Sin embargo, él tampoco podrá seguir en el puesto, ya que hace algunas semanas fue nombrado como embajador en Marruecos.

En Cancillería había claridad de que un posible triunfo de Milei enredaba el panorama, porque el ahora Presidente electo ha sido muy duro con Boric, lo ha tratado de “empobrecedor” y es un crítico acérrimo del comunismo.

El diseño que tiene contemplado el ministro Alberto van Klaveren es evitar conflictos con el líder argentino y designar a un diplomático de carrera que tenga la experiencia necesaria para asumir el desafío y que no genere ruido, ni en Buenos Aires ni entre los partidos oficialistas.

Llamado a Milei

El Presidente Boric reveló que aún no puede hacer la llamada protocolar a Milei, pero que tratará de hacerlo durante esta jornada. Además, defendió su postura frente a este tipo de gestos: “Me parece que estas son cuestiones de Estado que hay que hacerlas a nivel institucional y, por lo tanto, sí estamos haciendo los contactos para hablar”.

Ante las presiones para que llame al candidato ultralibertario, Boric insistió en que su “disposición en esto es que estas son cuestiones de Estado”.

“Acá yo no necesito que nadie me diga lo que como presidente tengo que hacer o no. Acá yo tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica, y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones. Por lo tanto, yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existan”, aseveró.