Gobierno deja en suspenso asistencia de Boric a cambio de mando en Argentina

Este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al triunfo del Presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien ganó el domingo el balotaje electoral con más del 55% de los votos, ante su contrincante, el peronista Sergio Massa.

El libertario asumirá su puesto en la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre, día en que se desarrollará el cambio de mando, donde Alberto Fernández dejará oficialmente la presidencia.

Bajo ese escenario, Vallejo, en un punto de prensa tras participar del Comité Político, fue consultada por si el Presidente Gabriel Boric asistirá a la ceremonia de investidura, considerando que Chile es un invitado habitual en los cambios de mandos de la presidencia trasandina.

Al respecto, la ministra dejó en suspenso la concurrencia del Mandatario chileno, asegurando que “eso depende mucho de la agenda presidencial”.

“El Presidente ahora está además con una agenda muy intensa en materia internacional, pero además va a tener una agenda muy intensa y seguirá teniendo una agenda muy intensa en regiones, en materia económica, en seguridad. Por lo tanto, ahí depende mucho de la agenda presidencial”, remarcó la vocera de gobierno.

No obstante, destacó que, “más allá de la visita o no al cambio de mando, nuestro objetivo central es mantener buena relación diplomática con Argentina”.

Celebraciones en Argentina tras triunfo de Javier Milei. Foto: Mariana Nedelcu / Reuters.

El domingo, a través de redes sociales, el Presidente Boric saludó a Milei tras su triunfo, manifestando que trabajará “incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas”.

“Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como Presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Bajo ese contexto, la vocera de gobierno, fue consultada por las expectativas en materia de relaciones diplomáticas que tiene Chile con el país vecino.

En ese sentido y, apegándose al mensaje del Mandatario, Vallejo señaló que “como lo dijo el Presidente y la Cancillería, reconocemos el proceso electoral que ha llevado a cabo el país vecino, y donde ha participado el pueblo argentino, por lo tanto, no sólo saludamos el resultado de la elección, sino que valoramos y reconocemos lo que ha sido un proceso democrático, que respetamos profundamente por nuestra vocación democrática”.

Con ello, destacó que “para nosotros, las relaciones diplomáticas con Argentina son clave, fundamentales, tienen que ser en torno a una relación de amistad, para que nuestros pueblos se puedan ver favorecidos. Cuando hay buenas relaciones diplomáticas, quienes se ven favorecidos son el desarrollo de nuestros países, y eso es lo que queremos perseverar, profundizar, siempre con todos los países, y en este caso, también con Argentina”.

“El respeto mutuo de las naciones, el respeto a los proceso democráticos, el mantener relaciones comerciales, en fin, es parte de la agenda de nuestro gobierno y esperamos que sea también de todos nuestros países vecinos para poder hacer que nuestra región en general siga el proceso de desarrollo que necesita y merece”, añadió.

Imagen de archivo 05/04/2023. Presidente Gabriel Boric recibe en visita oficial al Presidente de Argentina Alberto Fernández. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

En el mismo espacio, la ministra fue consultada sobre las cartas que baraja el Ejecutivo para elegir al embajador que representará a Chile en Argentina, y si existirá un eventual “criterio en la militancia”, considerando que Milei ha expresado su rechazo al comunismo y socialismo.

Al respecto, Vallejo señaló que “militante o no militante, quien sea que vaya a asumir esta responsabilidad, lo tiene que hacer en torno a los criterios que decía; esta es una facultad presidencial que se ve con Cancillería, y por lo tanto, yo no me puedo adelantar a quién va a ser nombrado o nombrada”.

Eso sí, la ministra destacó que, “más allá de su militancia”, la persona que sea elegida “tiene que asumir una tarea importante, en mantener, preservar, relaciones diplomáticas de altura de miras con el país vecino, en este caso, Argentina”.